In una delle sue recenti Instagram Stories, Elettra Lamborghini si riprende in un ‘particolare’ momento completamente senza pantaloni.

Una cosa è certa: Elettra Lamborghini sa sempre come lasciare senza parole i suoi adorati sostenitori. Ne è solita, lo sappiamo. Già in diverse occasioni, infatti, la giovane cantante è stata protagonista di scatti fotografici o di video davvero incredibili. L’ultimo risale a qualche ora fa. Quando, durante un momento ‘particolare’ della sua giornata, la bellissima ereditiera si è ripresa completamente senza pantaloni. Certo, nulla di scandaloso. Perché, in suddette immagini, Elettra non è assolutamente senza veli, bensì è deliziosamente coperta. Tuttavia, la reazione dei suoi followers sarà stata in ugual modo davvero incredibile. Ma siete curiosi di conoscere ulteriori dettagli? E, soprattutto, siete curiosi di vedere di che cosa stiamo parlando? Tranquilli, vi accontentiamo immediatamente.

Elettra Lamborghini senza pantaloni proprio in quel momento: Instagram è ‘rovente’

Non è assolutamente la prima volta che Elettra Lamborghini lascia senza fiato i suoi numerosi sostenitori. Sul suo canale social ufficiale, la bellissima ereditiera è solita condividere degli scatti fotografici davvero sorprendenti. Che, com’è giusto che sia, mettono in risalto la sua smisurata bellezza. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ora fa. Quando, molto probabilmente libera da tutti i suoi impegni lavorativi, la cantante ha deciso di dedicare del tempo a se stessa e, soprattutto, alla cura del suo corpo. È proprio questo, infatti, che si evince dalle ultime Instagram Stories condivise dalla bellissima Lamborghini. Tuttavia, a catturare l’attenzione di queste immagine è un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Sapete di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme. E, senza alcun dubbio, anche voi resterete senza parole:

Ebbene si. È proprio senza pantaloni che Elettra ha deciso di riprendersi in queste ultime immagini social. Da come si può chiaramente vedere, la Lamborghini si riprende mentre è intenta ad un bellissimo e rilassantissimo massaggio al corpo e all’addome. Tuttavia, ciò che non passa inosservato è la perfetta forma fisica che si intravede alla grande in queste immagini.

La drastica decisione a causa del CoronaVirus

In seguito alla drammatica e velocissima diffusione del CoronaVirus in alcune regioni del Nord, lo staff di Elettra Lamborghini ha ritenuto necessario prendere seri ed importanti provvedimenti. In questi giorni, infatti, la giovane cantante de ‘Musica (Il resto scompare)’ sarebbe dovuta recarsi in diversi parti del nord Italia per alcuni incontri con i suoi fan in occasione anche dell’uscita del suo nuovo album. Purtroppo, però, non è stato possibile tutto ciò. Perché, come rivelato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, a causa della diffusione del virus cinese, Elettra è stata ‘costretta’ ad annullare diverse date proprio per tutelare la salute dei suoi numerosi sostenitori.