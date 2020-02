GF Vip, chi è stato l’eliminato della quattordicesima puntata del 24 Febbraio? E i nominati? Ecco tutti i dettagli anche del colpo di scena.

Una quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip che passerà alla storia, c’è da dirlo. Così come tutte le altre puntate, Alfonso Signorini è stato al timone di una davvero imperdibile. Non soltanto ci sono stati ben due nuovi ingressi, dal momento che la messa in onda è stata confermata fino a fine aprile, ma numerosi colpi di scena. In primis, lo scontro tra Paola Di Benedetto e Fabio Testi. Ed, infine, la lite furiosa tra Antonio Zequila ed Adriana Volpe. L’attore salernitano ha confessato ad Andrea Denver di aver avuto in passato una storia con l’ex conduttrice della Rai. E, per questo motivo, la gieffina si è letteralmente infuriata durante la diretta. Ma non è affatto finita qui. Perché, come consueto, si è offerto ampio spazio all’eliminato e ai nominati della serata. Ecco tutto quello che è accaduto a riguardo nella puntata del 24 Febbraio.

GF Vip, eliminato e nominati della puntata di lunedì 24 Febbraio

Durante la puntata di ieri del GF Vip Alfonso Signorini, com’è solito fare, ha trattato numerosi e diversi argomenti. In primis, ha ritenuto necessario che, dopo le vicende di questi ultimi giorni, i concorrenti venissero informati sul CoronaVirus e su quanto sta accadendo in Italia ultimamente. Ed, infine, come anticipato in un nostro recente articolo, ha svelato le ‘sorti’ di Clizia Incorvaia dopo alcune frasi dette nei confronti di Andrea Denver che non sono affatto piaciute al pubblico da casa. Ma non solo. Perché, come sempre, si è offerto ampio spazio all’eliminato e ai nuovi nominati. Ecco. Per quanto riguarda il primo punto, occorre che voi sappiate che il televoto è stato annullato domenica scorsa. Ed è proprio per questo motivo che, quindi, non c’è stato alcun eliminato voluto dal pubblico. Tuttavia, abbiamo assistito ugualmente ad un vero e proprio colpo di scena. Perché, come già confessato in precedenza, Andrea Montovoli ha abbandonato la casa.

Per quanto riguarda i nominati, invece? Per tutta la settimana (ricordiamo che la quindicesima puntata del GF Vip ci sarà lunedì marzo), al ballottaggio vi saranno: Teresanna Pugliese, Asia Valente, Sara Soldati e Fabio Testi. Chi abbandonerà la casa?