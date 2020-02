In queste IG Stories, Diletta Leotta riprende Elodie in palestra: i leggins della cantante sono strettissimi, poi spunta il dettaglio ‘imbarazzante’.

Elodie e Diletta Leotta sono molto amiche. Nonostante i numerosi e costanti impegni lavorativi di entrambe, appena è possibile, le due ragazze non perdono mai occasione di poter condividere un po’ di tempo insieme. E lo hanno fatto anche qualche ora fa. Quando, molto probabilmente per un pomeriggio completamente libero, la conduttrice sportiva di Sky e la fantastica voce de ‘Andromeda’ si sono recate insieme in palestra. È proprio qui che, stando ad alcune Instagram Stories caricate sul profilo social ufficiale della catanese, Diletta riprende la sua amica. L’outfit sfoggiato per l’occasione dalla due ragazze è davvero da urlo. La conduttrice sportiva, infatti, indossa una fantastica canottiera nera super scollata, l’ex concorrente di Amici, invece, dei leggins strettissimi sulle sue adorate fisiche. Tuttavia, nonostante il look da urlo della cantante, Diletta non ha potuto fare a meno di inquadrare anche un dettaglio ‘imbarazzante’ della sua amica. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Diletta Leotta riprende Elodie in palestra: quel dettaglio è davvero ‘imbarazzante’

Vantano entrambe una forma fisica davvero perfetta, Elodie e Diletta Leotta. È proprio per questo motivo che, stando a quanto trapelato da alcune recenti immagini condivise sul canale social ufficiale della conduttrice sportiva di Sky, le due giovani ragazze hanno voluto recarsi in palestra questo pomeriggio. Non sappiamo che tipo di allenamento abbiano fatto. Ma, notando la loro stanchezza post work out, presupponiamo che deve essere stato davvero molto stancante. Tuttavia, ciò che cattura l’attenzione è una particolare immagine che Diletta ha voluto condividere. Come dicevamo precedentemente, la Leotta riprende la cantante romana mentre è completamente distesa su un tappetino visibilmente provata. Ovviamente, non si può fare a meno di notare il suo outfit. Per l’occasione, Elodie ha indossato una fantastica maglia arancione abbinata a dei leggins super strettissimi. Ma non è affatto finita qui. Perché Diletta non ha potuto fare a meno di inquadrare anche un dettaglio davvero ‘imbarazzante’ della sua amica. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. Sono proprio quei ‘particolari’ calzini che, come mostrato in alto, Diletta Leotta ha voluto mostrare apertamente ai suoi followers. ‘Complimenti per le scarpe’, dice la conduttrice sportiva alla sua amica.

In palestra c’è anche lui

Non sono affatto da sole in questa dura ed estenuante sessione sportiva. Come mostrato dalla siciliana, ad allenarsi a casa con loro c’è anche Daniele Toretto. Ebbene si. Allora la storia tra il bel Scardina e la valletta di Sanremo 2020 continua davvero alla grande.