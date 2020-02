In una delle sue ultime foto su Instagram, Emily Ratajkowski indossa un vestito da una scollatura davvero profonda: lo sguardo va solo lì.

È una delle modelli statunitense più amate ed apprezzate, Emily Ratajkowski. Con la sua smisurata bellezza ed incredibile fascino, la giovane attrice detiene un successo super clamoroso. Anche su Instagram, ovviamente. È proprio sul suo canale social ufficiale, infatti, che Emily vanta di un seguito più che pazzesco. Ed è per questo motivo che non perde mai occasione di poter condividere con i suoi numerosi ed accaniti sostenitori degli scatti fotografici davvero splendidi. L’ultimo risale a qualche ora fa. Quando, molto probabilmente prima di recarsi ad un evento o ad una serata romantica, la Ratajkowski si è lasciata immortalare con indosso un fantastico vestito che presente una scollatura davvero profonda. Inutile a dirvi che, in un batter baleno, lo scatto ha ricevuto un successo più che clamoroso. E sapete perché? Non vi sveliamo nient’altro, tranquilli. Guardare per credere.

Emily Ratajkowski, scollatura profonda in primo piano: gli occhi vanno lì

Non è assolutamente la prima volta che Emily Ratajkowski è protagonista di scatti fotografici davvero da urlo. Già in diverse occasioni, infatti, abbiamo avuto la possibilità di ammirare la sua bellezza in costume, ad esempio, o addirittura in intimo. Anche in quest’ultima foto, condivisa qualche ora fa sul suo canale social ufficiale, non si può fare altro che ammirare lo smisurato fascino dell’attrice statunitense. Come dicevamo precedentemente, la Ratajkowski si lascia immortalare con indosso un fantastico vestito nero con una scollatura davvero vertiginosa e profonda in primo piano. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Davvero splendida, vero? Anche perché, parliamoci chiaramente, con questa scollatura più che profonda in prima linea, è davvero impossibile guardare altrove. Sarà, molto probabilmente, uno dei motivi principali che, ancora una volta, ha decretato il successo assoluto di questo scatto. In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. Emily è fantastica.

Il matrimonio segreto nel 2018: l’annuncio a sorpresa

Vanta di una bellezza davvero smisurata, da come si può chiaramente capire e vedere attraverso la sua photogallery social. È proprio per questo motivo che, anche dal punto ‘sentimentale’, l’attrice statunitense sia super impegnata. Per chi non lo sapesse, infatti, Emily è felicemente sposata. Nel 2018, tramite un post ufficiale condiviso sulla sua pagine Instagram, la modella ha dato uno splendido annuncio a sorpresa: il matrimonio con l’attore statunitense Sebastian Bear-McClard, con il quale era fidanzata da pochissime settimane.