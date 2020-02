Uomini e Donne, ex tronista è incinta del suo primo figlio? La foto condivisa sul suo canale social ufficiale insinua il dubbio: di chi si tratta.

L’opportunità che, da diversi anni, offre il dating show di Canale 5 è davvero unico. Non soltanto, come ben sapete, all’interno dello studio di Uomini e Donne si ha la possibilità di incontrare il vero amore, ma anche di riscuotere un successo davvero assoluto. Ne è l’esempio lampante Giulia De Lellis. Dopo essere uscita dal programma di Maria De Filippi mano nella mano con Andrea Damante, la giovane romana ha cavalcato l’onda del successo. Tanto che, attualmente, è una delle influencer più amate, seguite ed apprezzate nel nostro paese. Ma non è il caso solo di Giulia, sia chiaro. Ce ne sono davvero tantissime di attuali influencer di successo che, anni fa, hanno partecipato al dating show. Come nel caso di questa ex tronista. Che, soprattutto, su Instagram detiene un seguito clamoroso. Ed è proprio lei che, qualche ora fa, ha condiviso sul suo canale social ufficiale una foto che lascerebbe pensare di essere incinta del suo primo figlio. Di chi parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Ex tronista di Uomini e donne incinta? La foto social

Sembrerebbe che un’ex tronista di Uomini e Donne sia incinta del suo primo figlio. Ad insinuare questo fantastico dubbio è stata la diretta interessa. Che qualche ora fa, sul suo canale social ufficiale, ha condiviso una fotografia con un pancino che sembrerebbe essere un po’ sospetto. Siete curiosi di vedere anche voi lo scatto in questione? E, soprattutto, di scoprire di chi parliamo? Procediamo con ordine. E cerchiamo di capire innanzitutto a chi facciamo riferimento. Vi ricordate di Sara Affi Fella? Ecco. È proprio lei che, pochissime ore fa, ha pubblicato una foto in cui si intravederebbero delle forme leggermente pronunciate. Ecco i dettagli:

Insomma, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, le forme di Sara Affi Fella sembrerebbero essere un po’ pronunciate. Dopo aver abbandonato lo studio di Uomini e Donne, la modella di Isernia ha ritrovato l’amore accanto a Francesco Fedato. Fanno coppia fissa da ormai un anno. E chissà, per suggellare ancora di più il loro amore sarà un bebè in arrivo? Chi lo sa. Fatto sta che, se così fosse, sarebbe una splendida notizia per loro. Tantissimi auguri!

Chi è Francesco Fedato?

Sara Affi Fella è felicemente fidanzata con lui, come dicevamo precedentemente, da un anno. Ma cosa sappiamo di lui? Francesco Fedato è nato il 15 ottobre del 1992. Ed ha origini venete. Sembrerebbe, infatti, che sia nato a Mirano, una città in provincia di Venezia. Di professione Francesco è un calciatore. E, attualmente, è una delle punte della squadra del Gozzano.