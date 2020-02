Gf Vip, Andrea Montovoli ha deciso: lascia la casa, Signorini non condivide

Andrea Montovoli ha deciso: lascia il Gf Vip tra lo stupore del pubblico e quello di Signorini che, come dice, non condivide la sua scelta

E’ in corso la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 25 febbraio 2020. Durante le nomination, Andrea Montovoli annuncia di voler andare via. Il suo percorso, all’interno della casa più spiata d’Italia, è agli sgoccioli. Nelle ultime puntate ha affrontato alcune dure verità della sua vita, le ha guardate in faccia e le ha superate. Adesso, però, sembra proprio non farcela più. Cos’è successo? Chissà. Per quanto ne possiamo sapere, sembra una decisione a cui è arrivato dopo diversi giorni di riflessione. Nel corso dell’ultima puntata, verso la fine della trasmissioni, l’ha annunciato ad Alfonso Signorini che gli ha dato modo di riflettere ancora un po’ prima di varcare la porta rossa.

Alfonso Signorini rispetta la scelta del concorrente ma non la condivide. Sa che può dare ancora tanto a questo Grande Fratello Vip e viceversa. Si tratta di un’esperienza unica che può cambiare la vita a chiunque. Per questo, il conduttore è molto chiaro col ragazzo e vuole dargli la possibilità di pensarci ancora un po’, provando a confrontarsi magari con i suoi compagni di viaggio. Queste le parole di Andrea: “Ci ho pensato tanto in questi giorni ma queste settimane sono state veramente toste per me. Sono contento dell’opportunità e del percorso che ho fatto, Ho affrontato questa avventura come la volevo affrontare. Sono riuscito ad aprire un mostro, a elaborarlo, di 17 anni fa. Ora la cosa importante nella vita è capire i propri limiti e mi sento al limite…”

Come detto, Alfonso Signorini prova ad offrirgli la possibilità di ripensarci, chiarendo che per lui non è una scelta giusta: “So che persona sei, sarebbe un percorso difficile ma la tua esperienza secondo me non è finita qui… E puoi contare sull’appoggio e sugli amici che hai in casa. Non voglio, però, obbligarti a fare qualcosa che non ti senti di fare….”. La decisione è presa: Andrea non torna indietro. E’ fermo sulla sua volontà di lasciare la casa. E’ il secondo concorrente della serata a lasciare la casa non per volontà del pubblico: l’altra è stata Clizia che però è stata squalificata.