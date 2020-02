Subito dopo la puntata del GF Vip, Paola Di Benedetto e Fabio Testi hanno avuto finalmente un chiarimento: le parole dell’attore all’ex Madre Natura.

Non è stata affatto una puntata facile per Paola Di Benedetto. Dopo il furioso scontro con Antonio Zequila avvenuto durante la pubblicità della puntata del Grande Fratello Vip di venerdì scorso, Alfonso Signorini ha voluto ritornare sull’argomento nel corso della quattordicesima puntata andata in onda lunedì 24 Febbraio. In questa occasione, l’ex Madre Natura non soltanto ha avuto la possibilità di scoprire in diretta ciò che l’attore salernitano ha detto sul suo conto in confessionale subito dopo l’accaduto, ma ha scoperto anche ciò che Fabio Testi ha detto sul suo conto. E, lo sappiamo, non sono affatto delle considerazioni piacevoli. È proprio per questo motivo che, dopo le dure e forti parole del suo coinquilino, Paola non ha trattenuto le lacrime durante la diretta. Terminata la puntata, però, i due hanno avuto la possibilità di confrontarsi nuovamente ed avere un piccolo chiarimento. Ecco che cosa si sono detti.

Paola Di Benedetto, il chiarimento con Fabio Testi dopo il GF Vip

Avevamo intuito chiaramente che le parole di Fabio Testi nel corso della diretta del Grande Fratello Vip avevano profondamente delusa e colpita Paola Di Benedetto. Che, essendosi attaccata dal suo coinquilino, non riusciva affatto a capire il motivo delle sue parole. È proprio per questo motivo che, appena terminata la diretta, l’attore ha tentato un chiarimento con l’ex Madre Natura. Chiamata sul divanetto a parlare, il buon Testi ha specificato chiaramente il motivo delle sue parole. Fabio, con mano nella mano alla bellissima fidanzata di Federico Rossi, ha specificato che, data la sua esperienza, ha la possibilità di conoscere, di percepire immediatamente il carattere delle persone. ‘Bisogna riconoscere che siamo il frutto di una vita vissuta e te sei forse ancora troppo giovane’, dice il gieffino alla sua compagna di viaggio.

Immediata è stata la reazione di Paola. Che, apprezzando le parole di Testi, ha detto: ‘Il fatto che tu possa pensare che io non possa dare e che non lo faccia, mi fa stare male, mi spiace tantissimo’. E, poi, conclude: ‘Non ho esperienza, ma non mi conosci’.