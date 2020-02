Subito dopo la sua uscita dalla casa più spiata del GF Vip, Clizia Incorvaia è stata la protagonista di un gesto inaspettato per Paolo Ciavarro: i dettagli.

Clizia Incorvaia è stata una delle protagoniste della quarta edizione del Grande Fratello Vip che più ha catturare l’attenzione. Entrata all’interno della casa più spiata d’Italia con una situazione sentimentale alle spalle più che ‘pesante’, l’ex moglie di Francesco Sarcina ha ritrovato il sorriso insieme a Paolo Ciavarro. Tra i due c’è stato un feeling davvero pazzesco fin dal primo momento. Se da una parte il figlio di Eleonora Giorgia non faceva nulla per nascondere il suo interesse per la giovane fashion blogger, dal canto suo, invece, Clizia era un po’ più restìa a sciogliersi. In primis, perché, data la sua esperienza precedente, la bella Incorvaia non aveva mai nascosto di non avere più fiducia negli uomini. In secundis, perché, come raccontato dalla diretta interessata, la giovane aveva una frequentazione già iniziata al di fuori del contesto televisivo. Tuttavia, il loro interesse ha vinto su tutto. Dopo un bellissimo e romantico bacio in giardino, tra i due giovani ragazzi sembrava essere nato un amore. È proprio per questo motivo che, dopo la sua squalifica, Clizia ha voluto compiere un gesto inaspettato per Paolo. Ecco i dettagli.

Clizia Incorvaia dopo il GF Vip: il gesto per Paolo

Dopo la squalifica di Clizia Incorvaia durante la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip ha gettato nello sconforto totale Paolo Ciavarro. Che, seppure abbia dichiarato di aver già vinto perché ha avuto la possibilità di incontrarla, è rimasto completamente spiazzato dalla sua uscita. Certo, nemmeno la fashion blogger non può fare a meno di pensarci. Non a caso, qualche ora dopo la sua uscita dalla casa più spiata d’Italia, l’ex moglie di Francesco Sarcina ha compiuto uno splendido ed inaspettato gesto per il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. A dimostrarlo è la diretta interessata stessa. Che, in una recente Instagram Stories condivisa sul suo canale social ufficiale, ha chiaramente mostrato ai suoi followers dove si è recata a poche ore dalla sua squalifica dal GF Vip. Ecco tutti i dettagli:

Ebbene si. A poche ora dalla sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia si è recata a Fregene a bere una birra. Lo aveva detto nel corso della puntata del reality e così ha fatto. Ma non è finita qui. Perché, come perfetta colonna sonora di questo momento, l’ex gieffina ha scelto ‘Sapore di sale’, medesimo titolo del film che ha visto Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro incontrarsi ed innamorarsi.

