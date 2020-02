Grande Fratello Vip, Antonio Zequila e Valeria Marini: è successo subito dopo la puntata andata in onda ieri sera su Canale 5.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera su Canale 5. Il reality condotto da Alfonso Signorini è entrato ormai nel vivo e, puntata dopo puntata, le dinamiche del gioco si fanno sempre più ‘intriganti’. Merito anche dei nuovi concorrenti che, negli ultimi giorni, stanno entrando nella Casa più spiata della Tv. Dopo il trio di bellezze formato da Asia Valente, Sara Soldati e Teresanna Pugliese, ieri sera hanno fatto il loro ingresso due nuovi concorrenti ufficiali: Sossio Aruta e Valeria Marini. Quest’ultima, però, era già apparsa in questa edizione del GF Vip, per ben due volte: il confronto con Rita Rusic quello con Antonella Elia. Ma ora che Valeria sarà una concorrente ufficiale, ne vedremo delle belle. E, subito dopo la puntata, Antonio Zequila si avvicina alla bionda showgirl per dirle qualcosa di molto particolare. Siete curiosi di scoprire cosa è accaduto? Ve lo sveliamo subito.

Grande Fratello Vip, Antonio Zequila e Valeria Marini: le scuse dopo la puntata

Valeria Marini è ufficialmente una nuova concorrente del GF Vip 4. Una concorrente che, senza dubbio, movimenterà la situazione in Casa! In molti, però, ricorderanno quanto è accaduto la prima volta che Valeria ha fatto ‘irruzione’ nella casa durante questa edizione. Durante il confronto tra Rita Rusic e la Marini, alcuni concorrenti si sono lasciati andare a commenti poco piacevoli nei confronti di quest’ultima. Tra questi, anche Antonio Zequila. E nonostante il concorrente si fosse già scusato in precedenza, ieri sera, dopo la puntata, Antonio ha voluto rinnovare le scuse di persona a Valeria. Ecco le sue parole: “Per quanto riguarda l’altra volta volevo scusarmi di persona, sono stato davvero maleducato con te. Ci tenevo, l’ho fatto in televisione ma lo volevo fare dal vivo.” Scuse che Valeria Marini accetta di buon grado, chiudendo definitivamente la questione.

“Ma non ti preoccupare, grazie! Anche perché hai detto una cosa che non stava né in cielo, né in terra. Non ne parliamo più, scuse accettate.”, replica la Marini. Tutto chiarito, insomma, tra Valeria e Antonio. Come proseguirà il loro percorso nella Casa del GF Vip? Diventeranno amici o rivali nel gioco? Non ci resta che attendere le prossime news direttamente dalla casa più famosa della tv! Stay tuned!