I Nostri figli, anticipazione del 25 febbraio 2020: scopriamo insieme la trama e il cast del film con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti tratto da una storia vera

Questa sera in onda in prima tv dalle 21.20 su Rai 1, vedremo il film ‘I nostri Figli’, con la regia di Andrea Porporati e ispirato ad una storia vera. Il caso da cui è stato tratto il film è accaduto nell’ottobre 2017, stiamo parlando del femminicidio di Marianna Manduca, assassinata dal marito, dopo le incessanti richieste di aiuto alle Forze dell’Ordine e il successivo affido dei tre figli della donna ad un cugino e sua moglie. I due coniugi Carmelo Calì e sua moglie Paola Giulianelli hanno collaborato con i consulenti per la sceneggiatura del film, per renderlo quanto più verosimile alla realtà. Quella che quindi potremo vedere stasera sul piccolo schermo sarà certamente una storia forte, di grande impatto emotivo non solo per i protagonisti, che si rivedranno in televisione, ma anche per i telespettatori. La sceneggiatura è stata affidata ad: Andrea Porporati, Mauro Gregorio Caporiccio, Maria Porporati. Ma adesso andiamo a scoprire insieme la trama e il cast del film.

I Nostri figli, anticipazione del 25 febbraio: trama e cast

Elena è madre di tre bambini, originaria di un piccolo paesino della Sicilia, denuncia più volte l’ex coniuge, temendo per la sua vita e quella dei figli. Purtroppo però l’uomo la assassinerà prima che le Forze dell’Ordine facciano qualcosa. I figli della donna, destinati all’orfanotrofio, vengono presi in affido da Roberto, cugino di Elena. Roberto vive con la moglie Anna e i due figli a Senigallia, dove negli anni si era costruito una vita tranquilla e serena. L’adattamento dei tre orfani non sarà affatto semplice, e spesso si creeranno conflitti con i due figli della coppia. Purtroppo la famiglia affronterà anche un periodo di profonda crisi economica, a causa del fallimento dell’attività di Roberto, ma nonostante ciò lui e Anna faranno di tutto per garantire ai 5 ragazzi una vita serena.

Piccola curiosità, le riprese si sono svolte a Senigallia, in provincia di Ancona, nelle Marche, dal 7 al 28 Maggio 2018.

