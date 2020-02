Le Iene, anticipazioni del 25 febbraio: quali saranno i temi trattati in puntata e tutte le novità della serata, annunciate da Alessia Marcuzzi

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del programma satirico Le Iene, che alla conduzione vede ancora una volta Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Spesso divide i telespettatori a metà tra critiche ed elogi, anche questa sera toccherà temi importanti e rilevanti per il nostro paese. Come ogni puntata i due conduttori conteranno sull’aiuto della Gialappa’s Band, ma adesso vediamo insieme cosa accadrà questa sera.

Le Iene, anticipazioni 25 febbraio: temi e novità della serata

Grandissima novità per questa nuova puntata del tg satirico, è senza dubbio l’assenza del pubblico, per motivi di sicurezza. Infatti proprio ieri la conduttrice aveva avvisato che oggi per la prima volta dopo 24 anni di messa in onda, nello studio del TG satirico non sarà presente il pubblico. Questo per motivi di sicurezza, infatti, l’assenza di pubblico dovrebbe servire a ridurre al minimo il rischio di contagio del corona virus, che negli ultimi giorni sta facendo tremare l’Italia. Ampio spazio sarà quindi riservato all’emergenza Corona Virus. Si parte con l’incontro di Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli con gli italiani ritornati a casa da Wuhan e usciti da poco dalla quarantena imposta per misure precauzionale all’ospedale Cecchignola di Roma.

Le Iene, anticipazioni 25 febbraio: temi e novità della serata (instagram)Ismaele la Vardera invece seguirà le vicende di una connazionale, originaria di Catania, e tornata dalla Cina, atterrando in un aeroporto diverso da quelli in cui vi era posta la chiusura. L’inviato del TG ha accompagnato la donna al policlinico di Catania per mostrare e cercare di capire in che modo il servizio sanitario si occupi di questi casi. Il terzo servizio è illustrativo sul modo di fare informazione dei media e delle autorità in questo periodo di grande preoccupazione.