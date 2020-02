A fine diretta del Grande Fratello VIP, ieri sera 24 febbraio, l’ex compagna di Patrick Pugliese, Martina Pascutti, ha scritto un messaggio inaspettato sui social. Ecco le sue parole.

E’ stata una serata speciale e di grandi emozioni quella di ieri, 24 febbraio, per Patrick Pugliese. Il Grande Fratello VIP ha fatto una sorpresa al concorrente mostrandogli clip della quarta edizione del reality, dove ha partecipato e dove ha conosciuto Martina Pascutti. I due si conobbero nella casa di Cinecittà ed ebbero una lunga relazione dalla quale è nato anche un figlio, Leone. Quest’ultimo ha fatto un meraviglioso regalo al suo papà: un disegno che il concorrente custodirà con tanto amore. Non appena terminata la diretta, la Pascutti ha voluto scrivere un messaggio sui social. Ecco le parole dell’ex gieffina.

Grande Fratello VIP, Patrick Pugliese: il messaggio inaspettato dell’ex Martina Pascutti

Si sono lasciati da un po’ ma il loro rapporto continua ad essere speciale, anche grazie al piccolo Leone: Patrick e Martina Pascutti si conobbero proprio nella casa del Grande Fratello VIP e tra loro nacque un grande amore. Ieri sera, 24 febbraio, nella diretta del reality il concorrente dell’edizione in corso ha ricevuto una sorpresa dal piccolo Leone ed alcune clip che ripercorrevano la sua storia d’amore con Martina.

La Pascutti a fine diretta ha scritto un messaggio sui social per ringraziare il GF VIP per aver mandato in onda quelle immagini. “Mi avete fatto commuovere tantissimo questa sera, scrivendomi tutti voi delle parole bellissime. Mi sono ritornate le farfalle allo stomaco quando ho rivisto tutto il nostro percorso che abbiamo fatto insieme e la sorpresa che Leone ha disegnato per suo papà Patrick. Grazie Grande Fratello VIP mi hai fatto rivivere una delle esperienze più belle della mia vita che mi ha portato ad avere la cosa più bella al mondo: Leone.

La nostra famiglia, nonostante sia un po’ pazzerella, sarà sempre unita.

Forza papà.. Vinci per tutti noi!!” sono le sue parole.