Pechino Express, anticipazioni 25 febbraio: tappe e colpi di scena

Pechino Express, anticipazioni del 25 febbraio: tappe e colpi di scena del reality condotto da Costantino della Gerardesca in onda su Rai 2 dalle 21.20

Stasera andrà in onda una nuova puntata dei reality record di Rai 2 ‘Pechino Express’ che nel corso degli anni ha riscosso sempre più successo, tenendo i telespettatori incollati allo schermo. Attualmente il reality è arrivato alla sua ottava edizione, oggi trasmetterà in prima tv la terza puntata, che si prevede ricca di colpi di scena come le altre. Specie durante la seconda puntata, la suspance ha tenuto incollati davanti ai teleschermi oltre 2.192.000 milioni di telespettatori con il 10.3% di Share. Durante la seconda puntata Asia Argento è stata costretta a ritirarsi facendo ritorno in Italia prima del previsto, a causa di un brutto infortunio. Ovviamente gli infortuni sono prevedibile in un reality game come questo, che mette a dura prova le abilità dei concorrenti e soprattutto le loro condizioni fisiche. Nonostante tutto la gara prosegue e i concorrenti procedono spediti verso la nuova tappa del percorso. Scopriamo insieme cosa ci aspetterà in questa terza puntata…

Pechino Express, anticipazioni 25 febbraio: tappe, concorrenti e colpi di scena

In questa terza puntata del Reality Game condotto da Costantino Della Gherardesca, in onda su Rai 2 dalle 21.20, vedremo una nuova coppia dei sopravvissuti. Stiamo parlando di quella dei Sopravvissuti, formata da Vera Gemma e Gennaro Lillio, che per la prima volta si troverà ad affrontare una sfida davvero unica, con tutte le complicazioni che ne conseguono. Oltre ai Sopravvissuti le coppie che affronteranno le sfide per arrivare alla terza tappa, sono: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), i Palermitani (il duo comico I Soldi Spicci, composto da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) ed i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

I concorrenti in gara partiranno da Hua Hin e si incammineranno in un lungo viaggio per raggiungere i piedi delle cascate Sai Yok Noi, che sono collocate nel parco Nazionale di Sai Yok. Da qui il percorso proseguirà alla volta di Bangkok, attraverso scenari di indicibile bellezza. Anche per questa puntata ovviamente ci sarà la prova immunità che darà enorme vantaggio alla coppia vincitrice. Oltretutto avrà la possibilità di scegliere quale coppia eliminare tra le ultime in classifica.