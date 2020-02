Dopo la notizia della settima vittima di Coronavirus a Como, l’allarme contagio sta scatenando le reazioni dei Paesi europei: quarantena per italiani. Lombardia e Veneto prese di mira.

Nel pomeriggio di ieri, 24 febbraio, il numero delle vittime del coronavirus è salito a sette, mentre i contagiati sono 270. Tgcom24 fa sapere che ci sono 206 casi e 6 vittime in Lombardia, 38 casi e un morto in Veneto, 18 casi in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e nel Lazio, uno in Alto Adige ed uno in Sicilia. I decessi sono arrivati nelle persone che presentavano già malattie croniche ma l’allarme contagio sta scatenando ugualmente le reazioni dei cittadini italiani. La paura c’è anche nelle regioni e nei Paesi europei dove il Covid-19 non è ancora arrivato. Molti cittadini veneti e lombardi che devono spostarsi stanno avendo molte difficoltà, alcuni di questi sono finiti anche in quarantena. Chi arriva da città in cui ci sono casi di coronavirus ha l’obbligo di comunicare l’ingresso nel nuovo territorio.

Coronavirus, chi si sposta finisce in quarantena: Veneto e Lombardia nel mirino

Per via del rischio contagio del Coronavirus alcuni Paesi europei come la Croazia hanno assolutamente sconsigliato spostamenti alle persone a Nord e Nordest. La Romania ha messo in quarantena chiunque arrivi dal Veneto o dalla Lombardia: sono proprio i cittadini delle due regioni italiane ad esser stati presi di mira, così come l’intera Italia. Gli italiani che devono recarsi all’estero rischiano la quarantena: eclatante l’esempio dell’Isola di Ischia che ha messo al bando i veneti la scorsa domenica. L’ordinanza è stata poi annullata dal prefetto. Anche la Francia, come si legge su La Repubblica, è stato il primo paese a reagire davanti l’emergenza sanitaria dichiarata dall’Italia: chi arriva dal paese a forma di stivale dovrà limitare i contatti con entourage, evitare luoghi pubblici e seguire la profilassi indicata. Per Lombardi e Veneti è peggio: chi ha soggiornato nelle due regioni italiane dovrà stare in quarantena.