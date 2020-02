E’ giunta una clamorosa indiscrezione che riguarda il Serale di Amici 19: ecco chi sarà uno dei giudici. Lo fa sapere SuperGuidaTv.

Manca davvero pochissimo al serale di Amici di Maria de Filippi: la prossima edizione sarà davvero ricca di colpi di scena. Venerdì 28 febbraio andrà in onda la prima puntata: gli allievi si esibiranno davanti ad un vasto pubblico formato anche da giudici esterni, oltre che da professori. C’è una novità quest’anno, una modifica al format del tutto inedita: fino all’anno scorso c’erano le squadre, in questa edizione saranno tutti contro tutti. Ma da chi sarà composta la giuria d’esperti che prenderà parte alla diciannovesima edizione di Amici? Superguidatv ha lanciato una clamorosa indiscrezione! Andiamo subito a scoprire di che si tratta.

Serale Amici 19, clamorosa indiscrezione: chi farà parte della giuria d’esperti

Venerdì 28 febbraio 2020 andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi: il noto talent show ritorna in prima serata con una nuova edizione. I giovani allievi non saranno giudicati dai loro professori, che li hanno accompagnati dai banchi scolastici fino al serale, ma da una giuria d’esperti composta da personaggi noti. Questi ultimi non sono stati ancora del tutto svelati ma Superguidatv ha lanciato una clamorosa indiscrezione a riguardo.

Si vocifera da un po’ di Al bano e Romina ma c’è un nuovo del tutto inedito: Massimo Ranieri, scrive SuperguidaTv, sarà uno dei giudici del talent show di Maria De Filippi. Il portale scrive che probabilmente l’artista non sarà presente in tutte le serate per motivi lavorativi ma, tra un impegno e l’altro, riuscirà a regalare splendidi consigli, giudizi e duetti sul palco di Amici. Confermata poi la presenza di Giuliano Peparini in qualità di direttore artistico, poi circolano tanti altri nomi riguardo i giudici. I più accreditati sono Loredana Bertè, Ornella Vanoni, Renato Zero ed altri attori di fama internazionale, spesso presenti ad Amici.