Gf Vip, Sossio Aruta è un nuovo concorrente della casa, ma sapete cosa è successo subito dopo la puntata sui social? Ecco i dettagli.

Sapevamo che la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip sarebbe stata imperdibile. E, in effetti, così è stata. Come anticipato in un nostro recente articolo, sono stati davvero tantissimi gli argomenti trattati in diretta. Così come lo sono stati anche i colpi di scena. In primis, la squalifica di Clizia Incorvaia e il ritiro dal gioco di Andrea Montovoli, ma anche l’ingresso di due nuovi concorrenti. La prima è stata annunciata nel corso della tredicesima puntata ed è Valeria Marini. Il secondo, invece, è Sossio Aruta. Ebbene si. L’ex cavaliere di Uomini e Donne è a tutti gli effetti un gieffino. Ecco, ma sapete cos’è accaduto sui social subito dopo la sua entrata nella casa più spiata d’Italia? Ecco tutti i dettagli.

Sossio Aruta al Grande Fratello Vip, ma cos’è accaduto subito dopo la puntata?

Tutti conosciamo Sossio Aruta. Dapprima cavaliere di Uomini e Donne ed, in seguito, concorrente di Temptation Island Vip nella stessa edizione di Valeria Marini, il calciatore di Castellamare di Stabia è un volto molto apprezzato ed amato dal pubblico italiano. È proprio per questo motivo che, nel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha annunciato il suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, se gli altri inquilini sono rimasti ben felici del nuovo volto che li farà compagnia in queste settimane, c’è chi, invece, ha espresso il suo dissenso sui social. Subito dopo la messa in onda della puntata, sotto un post pubblicato dal profilo social ufficiale del reality, ci sono stati numerosi commenti dei telespettatori che hanno espresso la loro opinione al riguardo. Ecco di che cosa parliamo:

Insomma, da come si può chiaramente, diversi utenti Instagram non hanno affatto apprezzato l’ingresso di Sossio all’interno della casa. Voi, invece, cosa ne pensate?