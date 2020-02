Uomini e Donne, Alessandro e Veronica in crisi? L’ex corteggiatrice rompe il ghiaccio sulla delicata situazione con un post su Instagram.

Tra le coppie nate a Uomini e Donne, quella formata da Alessandro Zarino e Veronica Burchielli è senza dubbio una delle più discusse di sempre. Ma nonostante l’inizio ‘turbolento’, la storia d’amore tra i due sembrava procedere a gonfie vele. Almeno fino a qualche ora fa. La voce di una possibile crisi di coppia era trapelata da giorni sul web e, ieri, l’ex tronista napoletano ha deciso di dire la verità ai fan, confermando il momento ‘no’ con Veronica. E anche quest’ultima, dopo qualche ora, si è espressa sulla questione. Ecco le sue parole, apparse in una story su Instagram.

Uomini e Donne, Alessandro e Veronica in crisi? Parla l’ex corteggiatrice

Alessandro e Veronica si sono lasciati? A quanto pare no. Nonostante la crisi confermata dal napoletano in una storia pubblicata su Instagram, i due protagonisti del Trono Classico di Uomini e donne stanno ancora insieme. A rivelarlo è stata proprio Veronica, anche lei in una story di Instagram. L’ex corteggiatrice ha risposto a una domanda di un followers, confermando il momento difficile che sta affrontando con Alessandro. Ma specificando che la storia non è affatto finita. “Io sono dell’idea che finché ci sono i sentimenti si può sempre superare tutto”, scrive la Burchielli. Ecco la risposta integrale, pubblicata nelle sue Instagram Stories qualche ora fa:

Ebbene sì, nonostante il periodo di crisi, Veronica non è affatto intenzionata a ‘lasciare la presa’. L’ex corteggiatrice e tronista spiega come sia più facile andare che restare, ma non è quello che farà lei. Come finirà tra la coppia di Uomini e Donne? Alessandro e Veronica riusciranno a superare la crisi? Non ci resta che attendere le prossime news!