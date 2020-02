Vanessa Incontrada, il rapporto con papà Filippo: il retroscena toccante sulla loro storia e sulla ritrovata serenità grazie al figlio Isal

Vanessa Incontrada è senza ombra di dubbio una della celebrità più amate del mondo dello spettacolo Italiano. Originaria della Spagna, la conduttrice e attrice, ha un rapporto magico con il pubblico Italiano, che la ama e la segue con passione e dedizione. Per anni è stata uno dei volti cardine del programma d’intrattenimento comico ‘Zelig’, al fianco dell’amico e collega Claudio Bisio. Vanessa nell’ultimo periodo è stata molto attiva lavorativamente, tra film e conduzioni, una in particolare l’ha vista molto impegnata e soprattutto molto dedita. Stiamo parlando del programma di varietà che ha condotto al fianco di Gigi D’Alessio ’20 anni che siamo Italiani, che ha avuto un successo incredibile. Qui la donna ha trattato temi importanti come l’appartenenza ad un luogo, le origini e l’aspetto fisico. Proprio lei è stata spesso vittima di Body Shaming, provando a far comprendere a chi è dietro lo schermo che l’essenziale non è l’involucro, ma ciò che ogni essere ha dentro di sé. Adesso è una donna serena, una grandissima professionista, una madre, una compagna, ma non è sempre stato tutto semplice. La donna ha infatti avuto un rapporto molto conflittuale con la figura paterna, che negli ultimi anni ha però deciso di appianare.

Vanessa Incontrada ha sempre parlato dello splendido rapporto che ha con le figure femminile della propria famiglia, la madre e la nonna. Proprio in occasione della perdita dell’amata nonna, la conduttrice ha deciso di scrivere un romanzo a quattro mani, aiutata dalla madre, per ripercorrere la storia dell’anziana donna e così mantenere vivo il suo ricordo. Mentre con le figure femminili ha avuto sempre uno splendido rapporto, non si può dire lo stesso della figura paterna, con cui Vanessa è stata molto in conflitto. Papà Filippo è stato sempre assente per Vanessa e questo ha portato il loro rapporto ad incrinarsi, specie dopo la separazione dell’uomo dalla moglie. Ma col passare degli anni i rapporti sono evoluti, specialmente con l’arrivo in famiglia di un altro uomo molto importante per la Incontrada, il figlio Isal.

Vanessa con l’arrivo della maternità e la nascita del figlio, ha compreso il perché di alcune scelte del padre e in una vecchia intervista a Massimo Giletti dichiarò: “Poi, con il tempo ho compreso perché mio padre ha fatto certe scelte e oggi ci siamo ritrovati e abbiamo un rapporto che mai avrei pensato, si è evoluto… Oggi lo accetto, lo abbraccio, fa parte di me e di mio figlio”.