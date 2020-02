Amici 19, chi sono i giurati del serale: c’è anche un’attrice amatissima

Questa mattina, in conferenza stampa, sono stati annunciati i giurati del serale di Amici 19, tra loro anche un’attrice amatissima

Tutto pronto per la diciannovesima edizione di Amici. Il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 è giunto alla fase del serale. Gli allievi hanno superato la fase della scuola e adesso dovranno confrontarsi con la prima serata, il televoto e soprattutto la giuria d’esperti. Quest’anno ci saranno tantissime novità, a partire dal giorno della messa in onda: la puntata andrà in onda eccezionalmente di venerdì sera, poi si sposterà al sabato quando finirà C’è Posta per Te. La De Filippi, in conferenza stampa, ha così spiegato il cambio di programmazione: “C’è stato un problema di palinsesto. La rete ci ha chiesto di anticipare il programma e noi abbiamo detto di sì“. Novità e stravolgimenti anche sul format del talent show: le ultime quattro puntate vedranno protagonisti anche ex allievi della scuola, tra i quali Enrico Nigiotti, Michele Bravi e Sebastian. La conduttrice ha dichiarato: “Sarà una grande festa“.

Amici 19, chi sono i giurati del serale?

Questa mattina c’è stata la conferenza stampa della diciannovesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. La donna ha presentato la nuova edizione, illustrando tutti i cambiamenti e le novità. Le puntate andranno in onda, almeno per il primo mese, al venerdì sera e poi saranno spostate al sabato quando terminerà C’è Posta per te. Nelle prime sei puntate ci sarà la gara dei giovani e alla sesta puntata sarà proclamato il vincitore. Il resto delle puntate, invece, sarà una ‘grande festa‘, come annunciato dalla conduttrice, e vedrà protagonisti anche ex allievi della scuola più famosa d’Italia. La De Filippi ha annunciato anche i nomi dei quattro giurati. Confermata Loredana Bertè, ritorna Gabry Ponte e al posto di Sabrina Ferilli c’è un’altra attrice amatissima, Vanessa Incontrada. Oltre ai tre nomi appena citati, ci sarà anche Tommaso Paradiso, ex leader dei The Giornalisti. La De Filippi, però, ha dichiarato: “Paradiso non sarà un giurato. È stato corteggiatore da molti talent. È la prima apparizione televisiva“. Al momento non sappiamo se sarà presente in ogni puntata. Il cantante probabilmente esprimerà il suo parere, ma non avrà alcun impatto sulla gara. Tra i giurati non ci sarà Massimo Ranieri, come erroneamente annunciato ieri.

La prima puntata andrà in onda venerdì 28 febbraio in prima serata su Canale 5. Gli ospiti del primo appuntamento saranno Ghali, Alessandra Amoroso, Emma, Ermal Meta, Elisa, J-Ax, Luciana Litizzetto e alcuni rappresentanti delle Sardine.