Venerdì 28 febbraio andrà in onda la prima puntata del serale di Amici 19: ecco le anticipazioni e chi sono gli ospiti della puntata

Tutto pronto per la diciannovesima edizione del serale di Amici. Il talent show condotto da Maria De Filippi andrà in onda a partire da venerdì 28 febbraio 2020. Il programma ha subito un cambio di programmazione, passando al venerdì in prima serata. Tale cambio durerà circa un mese, poi si ritornerà al sabato in prima serata. Il talent show prenderà il posto di C’è Posta per Te, altro programma condotto da Maria De Filippi. Nelle prime sei puntate ci sarà la gara degli allievi del talent show e nella sesta puntata sarà proclamato il vincitore. Le ultime puntate del programma, invece, saranno una ‘grande festa‘, come dichiarato dalla conduttrice in conferenza stampa. Alla grande festa prenderanno parte anche ex allievi della scuola, come Enrico Nigiotti o il ballerino Sebastian. Ci sarà anche Michele Bravi, ospite di recente durante una puntata pomeridiana del programma di Maria De Filippi. Cresce l’attesa per la prima puntata del talent show. Di seguito vi diciamo quali sono le anticipazioni e quali saranno gli ospiti della puntata.

Serale Amici 19, prima puntata: le anticipazioni e gli ospiti

Venerdì sera andrà in onda la prima puntata del talent show più longevo e famoso della televisione italiana. Maria De Filippi condurrà la diciannovesima edizione e oggi in conferenza stampa ha annunciato alcune novità. La giuria sarà composta da Loredana Bertè, confermata dopo lo scorso anno, Gabry Ponte, che ritorno come giurato del talent show, e Vanessa Incontrada, che prende il posto di Sabrina Ferilli. Insieme a loro ci sarà anche Tommaso Paradiso. L’ex frontman dei The Giornalisti non sarà un giurato, come annunciato dalla conduttrice del talent show. Per Paradiso si tratta della prima apparizione televisiva: “È stato molto corteggiato“. La prima puntata del programma della De Filippi sarà piena di ospiti illustri. In studio ci saranno: Ghali, Alessandra Amoroso, Emma, Ermal Meta, Elisa, J-Ax, Luciana Litizzetto e una rappresentanza delle Sardine. La De Filippi, in conferenza stampa, ha confessato di essersi ispirata ad Amadeus e Fiorello: “Luciana Litizzetto sarà collegata da casa e ogni vuole che vorrà intervenire dovrà telefonare“. Maria ha confessato che vorrebbe riproporre questo siparietto nelle prossime puntate.

Nella puntata di venerdì sera ci sarà, come annunciato anche dalla pagina ufficiale del talent show, una doppia eliminazione. Partenza subito col botto, dunque, per il talent show e soprattutto per gli allievi che dovranno affrontare una gara subito molto pesante. Solo uno riuscirà ad alzare il trofeo di Amici.