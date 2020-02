Uomini e Donne, anticipazioni 26 febbraio: il ritorno di Ida e Riccardo?

Anticipazioni Uomini e Donne Over: cosa succederà nella puntata di oggi, 26 febbraio.

Torna l’appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne e anche per oggi, mercoledì 26 febbraio 2020 pare che la situazione sia piuttosto movimentata, soprattutto per la povera Gemma Galgani. Vessata e “torturata” metaforicamente da Tina vedremo cosa succederà oggi grazie alle anticipazioni che come sempre arrivano.

Cosa è successo ieri a Uomini e Donne?

Nella puntata di ieri, martedì 25 febbraio, abbiamo visto arrivare in studio tre ex corteggiatori di Gemma Galgani. A richiamarli in studio è stata Tina Cipollari l’opinionista del programma. Lo scopo di questo “ritorno” era, secondo la Cipollari, dimostrare che Gemma ha sempre voluto avere qualcosa di più fisico da ogni rapporto che ha avuto. Invece, al di là delle battute fatte dall’opinionista, si è visto che almeno per i primi tre uomini contattati, le cose sono andate proprio come aveva detto Gemma. Tra di loro c’era anche Remo, uomo con cui la Galgani aveva persino lasciato il programma che, su domanda di Gianni, ha deciso di tornare a corteggiare la donna a Uomini e Donne.

Anticipazioni Trono Over: Ida e Riccardo ospiti oggi?

Ma cosa succederà nella puntata di oggi? Cosa dicono le anticipazioni del Trono Over? Pare che le informazioni al momento disponibili nel web siano poche. Sappiamo però che domenica Ida e Riccardo sono andati in studio da Maria De Filippi e hanno registrato. Potrebbe essere quindi che la coppia sia oggi in studio a raccontare di loro e di come procedere l’amore. Già, perché pare che l’allarme crisi sia rientrato e ora i due siano nuovamente felici insieme.Intanto, molto probabilmente vedremo come evolverà la situazione tra Samuel e Alessia. I due hanno avuto un primo battibecco e ora potrebbero trovarsi a dire stop alla loro conoscenza? Forse la donna preferisce Armando?

Queste sono solo piccole ipotesi perché per ora, di anticipazioni certe su ciò che vedremo oggi del Trono Over di Uomini e Donne ancora non ci sono certezze.