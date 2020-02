Avanti un altro, Miss Claudia senza maglia: l’intimo non copre ‘tutto’, i fan impazziscono per lo scatto pubblicato dalla showgirl su Instagram.

Lei è una delle showgirl più amate del momento. Si chiama Claudia Ruggeri, ma per tutti è semplicemente Miss Claudia. Si, parliamo proprio della splendida protagonista di Avanti un altro, il quiz preserale condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nel programma, Miss Claudia è la ‘guida’ del fantastico ‘Salottino’, popolato da personaggi davvero stravaganti: sono i ‘bonus’ per i concorrenti, che, scegliendoli, possono aumentare il loro montepremi. E ogni volta che Claudia fa il suo ingresso in studio, Bonolis fatica a tenere a bada il pubblico: la showgirl romana fa impazzire tutti con la sua notevole bellezza. E non solo ad Avanti un altro! Miss Claudia è seguitissima anche sui social, in particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. Sul suo profilo, infatti, la showgirl ha ben 716 followers, che giorno dopo giorno seguono le ‘avventure social’ di Miss Claudia. Che, qualche ora fa, ha pubblicato una foto che ha fatto letteralmente impazzire i followers. Il mtoivo? La showgirl non indossa la maglia, l’intimo lascia vedere un po’ ‘troppo’. Diamo un’occhiata al post che ha infiammato il web.

Avanti un altro, Miss Claudia in intimo: lo scatto ‘bollente’ infiamma i followers

Basta davvero poco a Miss Claudia per far impazzire i suoi fan. La bellissima showgirl di Avanti un altro è una delle donne più amate del nostro piccolo schermo. E può contare su una vera e propria schiera di ammiratori, che la seguono giorno dopo giorno. E non solo in tv. Claudia è amatissima anche sui social, dove ama postare foto e video delle sue giornate. Foto che molto spesso non passano inosservate. Come quella apparsa proprio qualche ora fa sul suo profilo di Instagram. La showgirl si trova sdraiata sul letto in intimo: la ‘particolare’ posizione in cui si trova rende lo scatto ‘bollente’. Siete curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo subito:

Eh si, ve lo avevamo detto: Claudia ha letteralmente mandato in tilt i fan di Instagram con questo scatto pubblicato sul suo profilo. Uno scatto che, in pochissimo tempo, ha ottenuto il pieno di likes e commenti: tutti ricchi di complimenti per la meravigliosa showgirl. Che ci conferma una delle donne più amate della nostra tv. E voi, seguite le divertentissime avventure di Avanti un altro su Canale 5?