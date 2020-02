Belen Rodriguez nostalgica: la ‘triste’ confessione su Instagram

Qualche ora fa, Belen Rodriguez si è mostrata visibilmente nostalgica sul suo profilo social ufficiale: la ‘triste’ confessione spiazza tutti.

Non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori, Belen Rodriguez. Come raccontato in diversi nostri articoli, la giovanissima showgirl vanta di un seguito social davvero clamoroso. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, si racconta o si confessa a loro. Pensate, lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, di ritorno da una estenuante giornata super intensa, la moglie di Stefano De Martino si è mostrata visibilmente nostalgica a tutti i suoi sostenitori. Ma cosa le sarà mai successo? Ovviamente, vi sveleremo ogni minimo dettaglio. Anche se vi anticipiamo che non ci stiamo riferendo assolutamente a qualcosa di grave. A questo punto, siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ecco tutto nei minimi dettagli.

Belen Rodriguez nostalgica: cosa è successo alla showgirl argentina

Non si ferma mai un minuto, Belen Rodriguez. In attesa di vederla sul piccolo schermo nelle vesti di conduttrice di Colorado Café per il secondo anno consecutivo, la showgirl argentina continua ad essere sempre piena di impegni. Ce lo hanno confermato, non a caso, le recenti Instagram Stories caricate, qualche ora fa, sul suo canale social ufficiale. In questi brevi video, la moglie di Stefano De Martino ha raccontato, infatti, di aver avuto una giornata abbastanza intensa. Tra lezione di pilates e di tango, l’argentina non è mai stata ferma un attimo. È proprio per questo motivo che non vedeva l’ora di ritornare a casa e godersi un po’ di sano e pure relax. Eppure, una volta rientrata in casa si è trovata completamente da sola. Ebbene si. È proprio questa la ‘triste’ confessione che la Rodriguez ha fatto ai suoi sostenitori visibilmente nostalgica. Ma Stefano dov’è? E Santiago? Ecco tutti i dettagli:

‘Sono rimasta da sola a casa stranamente. Mio figlio mi ha abbandonato e mio marito sta a Napoli’, queste le parole di Belen per riprendere questo momento di solitudine a casa. Che, tra l’altro, ha anche caratterizzato la sua cena. ‘Mi piace cucinare, ma quando sono da sola mi arrangio’, conclude. Insomma, speriamo che Stefano torna presto dalla sua città.

Colorado Cafè, registrazioni bloccate per CoronaVirus

Il CoronaVirus sta influenzando tutti noi, c’è da ammetterlo. Non soltanto tra la popolazione si è diffuso il panico, ma anche diversi personaggi dello spettacolo e programmi televisivi hanno preso delle importanti decisione. Chiara Ferragni, ad esempio, ha rinunciato al suo viaggio in Francia e al safari. Oppure, Live-Non è la D’Urso e Pomeriggio Cinque stanno andando in onda senza pubblico. Colorado Cafè, stando a quanto si apprende dalle IG Stories di Belen, al momento ha interrotto le registrazioni.