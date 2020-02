In questa ultima foto su Instagram, Cecilia Rodriguez si lascia immortalare con indosso un costume minuscolo che non copre le sue forme.

Con questa ultima foto su Instagram, Cecilia Rodriguez ha davvero infiammato il famoso social network. Certo, non è assolutamente la prima volta che la bellissima sorella di Belen è protagonista di scatti fotografici super incredibili. Eppure, con quest’ultima, condivisa qualche ora fa, ha davvero lasciato senza parole tutti i suoi sostenitori. Come ben sappiamo, l’argentina vanta di una bellezza davvero stratosferica. E per questo motivo non perde mai occasione di poterla sfoggiare sul suo canale social ufficiale. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, con indosso un fantastico costume minuscolo, la Rodriguez ha sfoggiato una forma fisica davvero invidiabile. Tuttavia, ciò che cattura l’immediata attenzione dei suoi followers è un’unica cosa: il bikini indossato è troppo piccolo e, perciò, a stento riesce a coprire le sue forme. Non vi sveliamo più nulla, guardiamo insieme di che cosa parliamo.

Cecilia Rodriguez, costume minuscolo: si vede ‘troppo’

Come già raccontato in un nostro recente articolo, Cecilia e Belen Rodriguez sono, per un nuovo anno, le autrici di una linea di costumi da bagno davvero incredibili. Abbiamo già avuto la possibilità di ammirare la bellezza di alcuni capi in diversi scatti fotografici che le due sorelle hanno condiviso sui rispettivi canali social ufficiale. L’ultimo risale a qualche ora fa. Ed è stato condiviso sul profilo Instagram della giovanissima Cecilia. Ma siete curiosi di vederla? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Insomma, non c’è assolutamente nulla da dire. Perché Cecilia, così come in altri suoi scatti fotografici, è davvero fantastica. La forma fisica sfoggiata in suddetta foto è davvero da urlo. Tuttavia, ciò che cattura l’immediata attenzione dei suoi sostenitori è sola una cosa: il costume. Ebbene si. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, il bikini indossato dalla giovanissima argentina è minuscolo ed è per questo motivo che riesce a coprire a stento le sue curve. Inutile dirvi, quindi, che in un vero e proprio batter baleno lo scatto in questione non soltanto ha ricevuto una vera e propria pioggia di likes, ma di commenti di apprezzamento. Eccone alcuni:

Pensate, questi ne sono soltanto alcuni. Perché, in realtà, a corredo di questo fantastico social sono davvero tantissimi i commenti che non hanno potuto fare a meno di apprezzare la smisurata bellezza dell’argentina. In effetti, ammettiamolo, non si può dire affatto nulla in contrario, no?

