L’Eredità, chi è Federica Calemme: et, carriera e vita privata della ‘professoressa’ del programma di Rai Uno, che ha partecipato anche a Miss Italia.

Il pubblico la conosce come una delle ‘professoresse’ del programma di Rai Uno ‘L’Eredità’, e l’ha apprezzata fin dal primo giorno per la sua incredibile bellezza e il suo fisico da urlo. Stiamo parlando di Federica Calemme, giovane e bellissima modella di origini napoletane, che sta sbancando nella trasmissione condotta da Flavio Insinna. Al suo fianco tante altre tre bellezze nostrane che stanno facendo impazzire il pubblico. Parliamo di Daisy Mancini, modella 25enne di Aosta, Sara Arfaoui, 24 enne di Treviso ma di origini tunisine, e Ginevra Pisani, che tutti conoscono per il suo passato di corteggiatrice a Uomini e Donne e per la sua storia, nata in tv e finita un anno fa, con Claudio D’Angelo. Le 4 professoresse che accompagnano Flavio Insinna a L’Eredità sono tutte belle, spigliate e simpatiche, ma Federica è una di quelle che ha colpito di più il pubblico da casa. E allora proviamo a conoscerla meglio!

L’Eredità, chi è Federica Calemme: età, carriera e vita privata della Professoressa del programma di Rai Uno

Federica Calemme è una delle ‘professoresse’ de L’Eredità e la sua incredibile bellezza ha stregato il pubblico di Rai Uno, e non solo. La giovane modella napoletana ha anche un seguito incredibile su Instagram, con quasi 80mila followers, tutti pazzi per le foto che pubblica, in cui mostra il suo fisico da urlo. Nata nel 1996 a Casalnuovo, Federica ha 24 anni ed è cresciuta dunque in provincia di Napoli, anche se ad oggi si divide tra la sua città d’origine e Roma, dove evidentemente si svolge la sua attività lavorativa, cosa che lei stessa specifica nelle informazioni del suo profilo Instagram. Pelle ambrata e tratti tipicamente mediterranei, Federica è alta 170 cm e la sua più grande passione è la moda. La giovane ha mosso i suoi primi passi da indossatrice addirittura a 13 anni e a 18 ha cominciato a lavorare.

Il pubblico l’aveva già vista nel 2017, quando ha partecipato a MIss Italia, riuscendo a ottenere la fascia di Miss Tv Sorrisi e Canzoni. Poi Federica ha anche partecipato ad alcune puntate di Ciao Darwin ed è stata nel cast di ‘Stasera tutto è possibile’. Oggi, con il ruolo di professoressa de L’Eredità, ha raggiunto un importante step della sua carriera.

Della vita privata di Federica si sa molto poco, perché lei è piuttosto riservata e usa i social solo per pubblicare scatti che la ritraggono negli studi della Rai o foto del suo lavoro di indossatrice, che fanno impazzire i suoi followers. Del resto, come non rimanere affascinati davanti a tanta bellezza!