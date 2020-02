Chi è Nicolai Gorodiskii: scopriamo insieme età, carriera, nazionalità e percorso del ballino di danza classica di Amici 19

Nicolai Gorodiskii è uno dei nuovi allievi della scuola di Amici 19, entrato in corso d’opera, più precisamente durante l’ottava puntata del Reality show e in quella successiva aveva già conquistato la maglia verde. Maglia che gli ha dato la possibilità di entrare a tutti gli effetti a far parte del cast del serale. Di origini ucreine, ha dimostrato sin da subito tutto il proprio talento, a volte scontrandosi anche con gli altri allievi della scuola di Maria De Filippi. L’ingresso di Nicolai ha creato nella scuola un ambiente ostico e talvolta rissoso. Il ragazzo ha sin da subito adottato un carattere forte e sprezzante, scontrandosi spesso e volentieri con tutti i compagni di corso e talvolta discutendo anche con i compagni, causando il dissenso generale negli altri allievi della scuola. Tanti sono stati i dissapori con gli altri ballerini della scuola, in particolare Karina, Talisa e Javier, con cui il ballerino si è scontrato attaccandoli e rivolgendo loro parole poco gentili. Ma adesso scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata, l’età e l’esperienza lavorativa precedente la scuola di Amici.

Chi è Nicolai Gorodiskii: età, carriera e percorso ad Amici 19

Nicolai è nato nel 1995 a Leopoli in Ucraina, vicino a Chernobyl, motivo per cui i genitori quando era ancora piccolo decisero di trasferirsi lontano per evitare problemi. Il ballerino trascorre così l’infanzia e l’adolescenza con la famiglia a Buenos Aires, in una comunità di Floresta per 4 anni, vivendo una situazione economica molto difficile. Nonostante le grandissimi difficoltà economiche, Nicolai si affaccia al mondo della danza all’età di 11 anni, diventando col passare degli anni la sua maggiore passione. Qualche anno più tardi frequenterà infatti l’istituto d’arte superiore del Colòn Theatre e The Ballet Academy, dove conquista svariate onoreficenze e a soli 13 anni vince ben due medaglie d’oro al concorso di Danza America. Nel 2010 vince una prestigiosa borsa di studio che gli permette di volare a Vienna per studiare presso la Vienna State Opera School dove tre anni più tardi, nel 2013 consegue la laurea. Non a caso, sin da quando a 10 anni si è avvicinato al balletto, il suo sogno più grande è quello di diventare un ballerino professionista e girare il mondo per calcare i teatri più importanti.

Dopo la Laurea Nicolai ha la possibilità di fare esperienza in un ambiente di altissimo livello, per migliorarsi ancora e il suo nome diviene famoso a livello internazionale, grazie anche alla vittoria del Grand Prix nel Lavante nel 2013, la medaglia d’oro al Concorso internazionale di Praga nel 2012. Dal 2017 ha iniziato una collaborazione con la Royal Theatre della Nuova Zelanda e nel 2018 su invito di Alexander Stoyanov ha ballato alla National Opera Ucraina e al San Francisco Ballet.