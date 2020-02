Clizia Incorvaia ha pubblicato un post su Instagram dedicato al suo Paolo: l’ex concorrente del Grande Fratello VIP fa una dedica super romantica al suo nuovo compagno. Ecco il post.

Si è chiusa la porta del Grande Fratello VIP per Clizia Incorvaia nella scorsa puntata andata in onda: l’ex moglie di Francesco Sarcina ha regalato tantissime emozioni nella casa più spiata d’Italia ma è stata costretta ad uscire dopo la squalifica. Il Grande Fratello l’ha punita dopo le parole di cattivo gusto urlate al suo coinquilino Andrea Denver durante una furiosa lite. “Squalifica meritata” ha più volte detto la protagonista di questo spiacevole evento che però ha dovuto salutare la sua ‘dolce metà’. Nella casa di Cinecittà, in questa edizione in corso, è nata una coppia: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono innamorati ed hanno fatto appassionare tutto il pubblico del programma. La modella però lo aspetta fuori: ecco il post romantico che ha dedicato al suo nuovo amore.

Clizia Incorvaia, dedica romantica per Paolo Ciavarro: il post su Instagram è commovente

Clizia Incorvaia è tornata a casa dalla sua famiglia: il duro provvedimento del Grande Fratello VIP l’ha costretta ad abbandonare il reality ed anche la sua love story. Paolo Ciavarro e la modella si sono innamorati ed hanno regalato al pubblico di Canale 5 emozioni molto forti. I due piccioncini si rivedranno quando anche il conduttore farà la sua uscita dalla casa: Clizia spera di vederlo tornare da vincitore dell’edizione. Lo aspetta e lo ha fatto sapere anche al popolo social pubblicando un post davvero romantico. L’ex moglie di Francesco Sarcina si ritrae sulla spiaggia di Fregene e scrive: “Ti aspetto qui, torna vincitore”.

Questo il romantico post su Instagram:

Perchè proprio Fregene? Durante il loro percorso insieme nella casa, Ciavarro le ha proposto di andare insieme proprio su quella spiaggia per trascorrere un momento romantico. Clizia, prima di abbandonare definitivamente la casa di Cinecittà, tra un bacio ed un altro ha detto al suo nuovo fidanzato ‘Comunque accetto’. La scena è stata estremamente romantica, come questo post.