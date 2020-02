Cr4 La Repubblica delle donne: anticipazioni ed ospiti 26 febbraio

Chi ci sarà in trasmissione da Piero Chiambretti Cr4 La Repubblica delle donne questa sera? Anticipazioni ed ospiti di mercoledì 26 febbraio 2020

A Rete 4 andrà in onda, questa sera, Cr4 La Repubblica delle donne con Piero Chiambretti che aprirà la trasmissione con le piccole opinioniste de La Repubblica delle bambine. Ma nel corso della trasmissione sono previsti anche molteplici potenziali colpi di scena: ricordate Malgioglio che abbandonò lo studio perché disapprovava quanto si diceva in studio? Ecco, stasera si parlerà anche di questo e chissà se faranno pace o meno… ma non è tutto, sono diversi gli ospiti che saranno in puntata questa sera. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Cr4 La Repubblica delle donne | 26 febbraio 2020 | Anticipazioni ed ospiti

Ci sarà anche Bugo questa sera in tv a Cr4 La Repubblica delle donne con Piero Chiambretti. Esibizioni canore ed anche qualche domanda a Bugo che è ancora sotto i riflettori per quanto accaduto a Sanremo con Morgan. Ci sarà anche Sofia Tornambene. Ma cosa succederà con Malgioglio? Nell’ultima puntata del programma c’è stato l’episodio che l’ha visto uscire dallo studio. A parlarne, stavolta, anche Red Ronnie, Michele Monina e dj Aniceto.

Sarà inevitabile fare riferimento al Coronavirus ed alla situazione in Italia. Purtroppo, la popolazione è in preda al panico ed è già cominciato anche l’assalto ai supermercati. Bisogna assolutamente evitare di farsi prendere dalla paura. A parlarne ci sarà anche il direttore di TgCom24 Paolo Liguori, Vittorio Feltri, direttore di Libero, Diego Fusaro, Stefano Zecchi e Gianfranco Vissani. Appuntamento, poi, con Iva Zanicchi, Francesca Barra sarà presente con la sua rubrica e l’editoriale di Lory Del Santo. Ma ci sarà anche una sorpresa: tornerà eccezionalmente Barbara Alberti, appena uscita dal Grande Fratello Vip e con tanto da raccontare nello studio di Rete 4. Insomma, queste sono le prime anticipazioni sul programma e gli ospiti che prenderanno parte alla trasmissione. Sarà una puntata molto interessante, come sempre, da non perdere!