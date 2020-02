Diana Del Bufalo beccata col suo nuovo amore: è il fratello di una nota influencer; ecco di chi si tratta.

Lei è una delle ex allieve di Amici di Maria De Filippi più amate di sempre. Parliamo di Diana Del Bufalo, la meravigliosa cantante che ha incantato tutti durante l’edizione del 2010 del talent. Da quel momento, la carriera di Diana è stata in continua ascesa: oggi, oltre a cantare, la Del Bufalo è un’attrice di gran talento. Ma negli ultimi mesi, l’ex allieva di Amici è finita sui giornali soprattutto per la rottura con il suo ex storico, Paolo Ruffini. Una rottura molto sofferta, ma che, a quanto pare, fa ormai parte del passato. La bellissima cantante è stata paparazzata dal settimanale Chi con quello che sembra essere a tutti gli effetti la sua nuova fiamma. E non è una volto sconosciuto a molti: si tratta del fratello di una famosa influencer, ex gieffina. Scopriamo di chi si tratta?

Diana Del Bufalo beccata col suo nuovo amore: è il fratello della nota influencer Guendalina Tavassi

Diana Del Bufalo ha definitivamente dimenticato Paolo Ruffini. L’ultimo numero di Chi ha pubblicato alcune foto in cui la bellissima ex concorrente di Amici di Maria De Filippi si trova per le strade di Roma, in compagnia di quello che sembra essere il suo nuovo amore. Sapete chi è? Si chiama Edoardo Tavassi, è un giovane imprenditore romano e, come vi può suggerire il cognome, è il fratello di Guendalina, ex concorrente del GF e nota influencer. I due sono stati paparazzati mentre camminano complici e sorridenti per le strade della Capitale. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini dichiara: “I due si conoscevano di vista da tempo, frequentavano gli stessi locali, ma la scintilla è scoccata da poco”. Ecco una foto di Edoardo, in compagnia della sorella Guendalina, pubblicata dall’imprenditore su Instagram:

Nuovo amore quindi per Diana Del Bufalo, che mette definitivamente la parola ‘fine’ alla sua tormentata storia con Paolo Ruffini. E voi, siete felici per la nuova coppia?