Elettra Lamborghini, notte insonne e ‘malinconica’: le storie Instagram svelano tutto

Elettra Lamborghini, notte insonne e ‘malinconica’ per lei: cos’è successo alla cantante, le storie pubblicate su Instagram svelano tutto.

Elettra Lamborghini fa sempre parlare di sé. La cantante è davvero super seguita e ‘cliccatissima’ sul web, per cui tutti commentano quello che fa. Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo con il brano ‘Musica (e il resto scompare)’, che per lei è stata davvero incredibile, l’ereditiera è tornata alla sua vita di sempre, con i tantissimi impegni lavorativi. In questo periodo sta viaggiando in tutta Italia per gli ‘In-Store’, nei quali incontra da vicino i suoi tantissimi fan. Nei giorni scorsi alcuni appuntamenti sono stati annullati a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha causato la cancellazione di diversi eventi nei luoghi interessati dal contagio. Ieri, però, Elettra ha potuto di nuovo incontrare i suoi fan, che le hanno dimostrato il loro affetto con abbracci pieni di emozione e tanti regali. Sempre attivissima sui social, Elettra condivide sul suo profilo Instagram tutto quello che le succede, dai momenti allegri e divertenti, in cui scherza con gli amici, a quelli più tristi e nostalgici. Questa notte, ad esempio, la cantante è stata piuttosto ‘malinconica’ e ha dormito molto poco, svelando tutto nelle storie Instagram: ecco cos’è successo.

Elettra Lamborghini, notte insonne e ‘triste’ per lei: ecco cos’è successo alla cantante, le stories svelano tutto

Elettra Lamborghini condivide davvero tutto con i suoi followers, che sono oltre 5 milioni. Ogni giorno la cantante pubblica sui social le sue foto ‘bollenti’, ma anche i suoi stati d’animo, raccontando tutto quello che le succede. Questa notte, ad esempio, non è proprio riuscita a dormire e ne ha parlato, come sempre, su Instagram. Le sue ultime stories, infatti, sono state pubblicate alle 04.45 circa. Ma cos’è successo alla Lamborghini di tanto pesante da farle passare la notte insonne? Non lo sappiamo con esattezza, anche se alcuni indizi fanno capire che il suo stato d’animo fosse piuttosto ‘maliconico’. Elettra, infatti, ha pubblicato dei video con sfondo nero, sui quali era evidenziato solo l’orario, appunto le 04.45 circa. In sottofondo, poi, la canzone ‘I Tuoi Particolari’, di Ultimo, che ha un testo piuttosto ‘nostalgico’.

Ma cos’è successo ad Elettra? Non possiamo dirlo con sicurezza. Forse era sola e le mancava il suo fidanzato, o magari non riusciva semplicemente ad addormentarsi. Lei, poco fa, ha pubblicato delle nuove storie Instagram che danno qualche notizia in più.

Con un simpatico ‘meme’, Elettra ha confermato che il suo stato d’animo di questa notte era un po’ ‘triste’, anche se non ne ha specificato il motivo. Voi che idea vi siete fatti?