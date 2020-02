Elga Enardu in costume: si volta di spalle, lato B da capogiro nelle Instagram stories pubblicate dalla sorella di Serena.

Serena Enardu è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 4. La bellissima sarda ha raggiunto il suo Pago nella Casa più spiata d’Italia, con lo scopo di riconquistarlo. Missione compiuta: la coppia si gode la felicità ritrovata, non senza critiche. Serena, in particolare, continua a ricevere non poche accuse da parte del web. Ma può contare anche sull’appoggio di tantissimi fan, tra cui lei, la sua sostenitrice numero uno. Parliamo di Elga Enardu, sorella gemella di Serena, con la quale ha un rapporto splendido. Le due sorelle vivono praticamente in simbiosi, supportandosi in ogni occasione. E, come la gemella Serena, ovviamene, anche Elga è di una bellezza disarmante. Bellezza che, spesso, possiamo ammirare anche sui social dell’ex protagonista di Uomini e Donne. È proprio su Instagram che Elga ha pubblicato delle stories che non sono passate inosservate. La Enardu indossa un costume che lascia poco spazio all’immaginazione: il suo lato B fa impazzire tutti. Diamo un’occhiata.

Elga Enardu in costume: il lato B fa impazzire i followers

Serena Enardu la conosciamo tutti. Ma avete mai visto sua sorella Elga? Ebbene, è bellissima come lei. Inevitabilmente: la due splendide sarde, infatti, sono gemelle, legate da un rapporto davvero speciale. E, come Serena, anche Elga è diventata famosa grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Oggi, la Enardu è molto seguita anche sui social, dove ama postare foto e video delle sue giornate. Foto con Serena, con il suo amato marito Diego Daddi, ma anche foto e video che alzano letteralmente la temperatura di Instagram. È quello che è accaduto con delle recenti stories di Elga, in cui indossa un costume intero che mette in mostra il suo notevole lato b. Curiosi? Ecco uno screen del video, in cui la Enardu si riprende allo specchio: