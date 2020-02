Enrico Mentana torna in Rai dopo tantissimi anni: il motivo è speciale e riguarda un grande amico, ecco di chi stiamo parlando

Enrico Mentana è uno dei giornalisti più apprezzati in Italia. Prima di diventare direttore del TG5 e del TG LA7, il giornalista ha iniziato in RAI. Mentana fu assunto il 27 febbraio 1980 presso la redazione degli Esteri del TG1. Egli seguì per la Rai il matrimonio tra Carlo d’Inghilterra e Lady Diana, mentre la prima intervista famosa fu quella alla madre di Mehmet Ali Agca subito dopo l’attentato in Piazza San Pietro. Mentana divenne presto prima inviato e poi conduttore del TG1. Nel 1989, invece, divenne vice direttore del TG2. Nell’autunno del 1991 passò a Fininvest e l’anno dopo fondò insieme a Lamberto Sposini, Clemente J. Mimun, Cristina Parodi e altri il Canale 5. A distanza di quasi trent’anni, Mentana è tornato in Rai e questa volta l’ha fatto per un motivo veramente speciale.

Enrico Mentana torna in Rai: il motivo

Dopo circa trent’anni dall’ultima volta, Mentana è tornato in Rai. Il giornalista è stato ospite de La vita in diretta ed ha fatto una sorpresa speciale a Vincenzo Mollica. Il giornalista è stato ospite di Alberto Matano e Lorella Cuccarini per ripercorrere i suoi splendidi 40 anni di carriera. La settantesima edizione del Festival di Sanremo è stata l’ultima manifestazione alla quale ha presenziato Mollica. Il giornalista, dopo quarant’anni di onorata carriera, ha deciso di andare in pensione. Mollica, ospite de La vita in diretta, ha ricevuto una bellissima sorpresa da Mentana. Ripercorrendo la sua carriera, il giornalista ha dichiarato: “Sono entrato in Rai il 25 febbraio 1980. Siamo entrati insieme, a due giorni di distanza, io ed Enrico Mentana“. Proprio mentre citava l’amico e collega, Mentana è entrato in studio per la splendida sorpresa.

Mentana ha salutato affettuosamente Mollica ed ha confessato: “Lui è la persona con cui ho cenato più volte. Andavamo a mensa insieme dopo il telegiornale“.