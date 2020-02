Cosa fa nella vita il figlio di Gerry Scotti, Edoardo? Ha tante passioni ed un lavoro che lo impegna molto. Scopriamolo insieme…

Gerry Scotti si è sposato nel 1991 con Patrizia Grosso e dal loro amore è nato suo figlio Edoardo. Classe 1956, il suo vero nome è Virginio. E’ nato a Miradolo Terme, in provincia di Pavia, Lombardia, il 7 agosto. Viene da una famiglia normalissima. Poi, dopo tanta gavetta, è arrivato il successo. Il successo gli ha portato via del tempo che invece avrebbe voluto dedicare alla sua famiglia, come fa sapere in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Un’intervista in cui ha raccontato molto di sé, ma non solo. Ha parlato anche di suo figlio, Edoardo, al quale è molto legato. Sapete cosa fa nella vita?

Gerry Scotti, che lavoro fa suo figlio Edoardo?

Di Edoardo, ricordiamo che in un certo periodo della sua vita ha affiancato suo padre nella conduzione de Lo Show dei record. E poi? Gerry Scotti racconta: “Lui non vuole stare in onda, si occupa di produzione. Non vuole essere un personaggio televisivo e ha resistito a tutte le proposte che nel corso degli anni gli hanno fatto, dalle ospitate alle interviste ai reality vari dove lo avrebbero classificato solamente come il figlio di Gerry Scotti. E’ stato molto bravo a dire no senza che io dovessi intervenire, so che sarà al mio fianco nelle cose che andrò nei prossimi anni a produrre o fare. E’ molto più sereno così”.

Edoardo ha 28 anni, nato nel 1992, è l’unico figlio di Gerry Scotti e Patrizia Grosso. Padre e figlio sono sempre stati molto legati. Dopo il divorzio da sua moglie, nel 2009, Gerry si è sentito ancor più unito a suo figlio. Adesso, nella stessa intervista, spiega che sogna di potersi dedicare interamente alla famiglia. Ha avuto tanto successo, Gerry, eppure, forse, ha il rimpianto di non essere riuscito a stare dietro a quello che succedeva in casa sua. Alcuni personaggi televisivi, o forse la maggior parte, non ha molto tempo libero.