Gerry Scotti e la sua famiglia d’origine: che lavoro facevano i suoi genitori? L’ha raccontato lui stesso in una recente intervista

Gerry Scotti è di sicuro uno dei presentatori e conduttori televisivi più amati della televisione italiana. E’ anche molto attivo e seguito su Instagram. Ultimamente sta andando in onda con Chi vuol essere milionario, ma ha condotto sempre programmi di un certo livello. Da La Corrida a Tu si que vales, fino ai quiz pre-serali. Insomma, un conduttore a 360 gradi, una brava persona, dal cuore tenero, che si emoziona e si commuove facilmente ogni qual volta, in un modo o nell’altro, gli toccano i sentimenti. Quante volte l’abbiamo visto in lacrime a Tu si que vales? Beh, tante. E’ un uomo grande e grosso, di una certa età, con tanta strada alle spalle, eppure non riesce a trattenersi di fronte a certe scene. Di lui si sa più o meno tutto, ma in una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano si è raccontato a tutto tondo.

Gerry Scotti: che famiglia era la sua?

Nel 1991 si è sposato con Patrizia Grosso con cui è diventato anche padre di Edoardo. Ma prima, prima di questa famiglia aveva i suoi genitori. Chi sono? Quali sono le loro origini? Per quanto ne possiamo sapere, Gerry Scotti ha raccontato di non avere origini da ricco. Nell’intervista ha detto chiaramente: “La mia infanzia è stata all’insegna della normalità, mio papà faceva l’operaio, lavorava come rotativista al Corriere della sera, mia madre era una casalinga. Non mi hanno fatto mancare nulla”.

Inevitabilmente, a Il Fatto Quotidiano, Gerry ha parlato anche del successo ottenuto negli anni. Un successo che si realizza con tanta gavetta e tanta strada da percorrere. Cosa gli ha dato? “Se penso al percorso fatto, se penso alla nascita contadina e alla gioventù operaia non penso a una forma di rivincita, forse solo di soddisfazione”, queste le sue parole.