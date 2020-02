Scintille nella casa tra Valeria Marini e Antonella Elia: volano accuse tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip 4, ecco cos’è successo

La Valeriona Nazionale è una nuova concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo varie incursioni e confronti molto accesi prima con Rita Rusic e poi con Antonio Zequila e Antonella Elia, nella scorsa puntata la showgirl stellare è divenuta una nuova concorrente del reality show. Per Valeria si tratta della seconda partecipazione al reality più longevo della televisione italiana. L’ingresso nella casa della Marini è stato accolto con entusiasmo da qualcuno e con insoddisfazione da qualcun altro. La showgirl, infatti, ha già avuto qualche confronto molto acceso, sopratutto con la Elia e con Antonio Zequila. Il resto della casa, invece, sembra aver accolto con entusiasmo l’arrivo dell’ex diva del Bagaglino. Insieme alla Marini è entrato anche Sossio Aruta, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ed ex concorrente del Temptation Island Vip.

GF VIP 4, scintille tra Valeria Marini e Antonella Elia

Valeria e Antonella hanno avuto un confronto molto acceso in una precedente puntata del Grande Fratello Vip 4. Tra le due donne sembra non scorrere buon sangue, anche se la Marini cerca sempre di stemperare. La Elia, però, pare non voglia avere nulla a che fare con la showgirl stellare. L’ingresso nella casa della Marini è stato accolto con poco entusiasmo dalla Elia, che non l’ha di certo nascosto. Valeria, come al solito, ha cercato di ricucire la ferità, che sembra invece poco sanabile. Questa mattina le due concorrenti del reality show di Canale 5 hanno avuto un nuovo confronto molto acceso. Le due donne erano in giardino quando gli animi si sono accesi. La Elia, infatti, non approva l’atteggiamento della Marini e, come abbiamo imparato a conoscerla, manifesta il suo malessere in modo palese. Valeriona Nazionale, però, si sente già la regina della casa ed ha dichiarato: “Questa è la mia casa“. La Elia allora è andata giù pesante, attaccando la Marini: “Si vede che questo meriti, perchè fuori non hai niente“. La Marini ha risposto: “Questo lo dici tu“. Il diverbio è durato pochissimi minuti, perchè poi la Elia (stranamente) ha deciso di allontanarsi dal giardino per evitare un nuovo confronto ancora più acceso.

La Marini poi ha cercato di spiegare agli altri coinquilini che lei stava scherzano e non voleva assolutamente cercare la lite. Valeria si è inserita alla grande nel gruppo e per tutti è già una star. Per tutti, ma non per la Elia.