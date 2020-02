GF Vip, Adriana Volpe e il ‘feeling’ con Andrea Denver: interviene il marito di lei, Roberto Parli, che ha rilasciato alcune forti dichiarazioni al settimanale ‘Chi’.

Il Grande Fratello Vip sta tenendo il pubblico davvero incollato al televisore. Sono tante le dinamiche che si sono create all’interno della casa, e nelle ultime puntate è successo un po’ di tutto. Serena e Pago sono stati eliminati nel giro di pochi giorni e Clizia è stata squalificata. Nell’ultima diretta anche Andrea Montovoli ha lasciato il gioco. Insomma, le novità e i colpi di scena non mancano nella casa, che ha visto anche l’ingresso di due nuovi concorrenti, Valeria Marini e Sossio Aruta. Uno degli argomenti ‘caldi’ delle ultime puntate è stato anche il ‘feeling’ che si è creato tra Adriana Volpe e Andrea Denver. Il modello ha sempre espresso grande ammirazione per la conduttrice, ma la loro vicinanza, in particolare durante il servizio fotografico per il calendario della casa, sembra aver infastidito il marito di lei, Roberto Parli, che è intervenuto sulle pagine di ‘Chi’: ecco le sue parole.

GF Vip, il marito di Adriana Volpe tuona sulle pagine di ‘Chi’: “Ci vuole rispetto”, ecco le sue parole nel dettaglio

Tra Adriana Volpe e Andrea Denver è nata una bella amicizia nella casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice, nonostante qualche anno in più rispetto al modello, ha attirato fin da subito la sua attenzione. Il fascino di Adriana è indiscutibile e Denver sembra subirlo in modo particolare, tanto che nell’ultima puntata anche Alfonso Signorini ne ha parlato con i diretti interessati, mostrando il video del servizio fotografico per il calendario della casa. I due, su indicazione degli autori, hanno scattato diverse foto in piscina su una tavola da surf che li ha tenuti particolarmente vicini. Denver ogni tanto ‘buttava l’occhio’ sulle forme di Adriana, come lui stesso ha ammesso in confessionale, e lei si è mostrata lusingata dei complimenti ricevuti. Non la pensa così suo marito Roberto Parli, che è intervenuto sulla questione, rilasciando alcune dichiarazioni al settimanale ‘Chi’.

“Io non sono geloso, ma sono un uomo innamorato e vedere certe scene non è piacevole”, ha detto, “Ci vuole rispetto per il mio sentimento”. Parli ha detto di non essere arrabbiato con sua moglie, ma di essere dispiaciuto perché lei gli aveva promesso che non avrebbe avuto comportamenti fraintendibili, anche per evitare gossip che avrebbero potuto ferire la loro piccola Giselle. “Adriana sa come funzionano queste cose”, ha aggiunto, “Ogni settimana esce un nuovo flirt”.

Insomma, Roberto sembra davvero infastidito per il comportamento di sua moglie Adriana. Entrerà in casa per parlarne con lei?