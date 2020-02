Sossio Aruta, concorrente del Grande Fratello VIP, ha violato il regolamento: l’ex volto di Uomini e Donne rischia la squalifica. Ecco cosa ha fatto.

E’ entrato da soli due giorni nella casa del Grande Fratello VIP e la sua permanenza è già in bilico. Sossio Aruta è l’ex famoso volto di Uomini e Donne che lasciò il programma insieme ad Ursula Bennardo: insieme parteciparono poi a Temptation Island VIP e dopo un tira e molla, la loro storia è tornata viva. Hanno dato alla luce una splendida bimba, Bianca: la crisi nel rapporto è ormai un ricordo lontano. Sossio ha così deciso di entrare nella casa più spiata d’Italia nell’ultima puntata andata in diretta, 24 febbraio, ma a soli due giorni dal suo ingresso sta già facendo parlare molto di sé. Il calciatore è a rischio squalifica: ecco cosa ha combinato.

Grande Fratello VIP, Sossio Aruta a rischio squalifica: cos’è successo

Nell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello VIP, 24 febbraio, sono entrati due nuovi personaggi molto famosi nella casa più spiata d’Italia. Sossio Aruta e Valeria Marini sono diventati due nuovi concorrenti dell’edizione in corso del reality condotto da Alfonso Signorini. A soli due giorni dal loro ingresso, uno dei due rischia di tornare a casa. Parliamo di Sossio Aruta: il famoso ex volto di Uomini e Donne ha violato il regolamento svelando ai suoi coinquilini una serie di dettagli sul Coronavirus, influenza sviluppatasi in Cina, che sta facendo vittime anche in Italia. Inoltre ha reso noti alcuni retroscena che riguardano la Serie B di calcio.

“A Milano girano con le mascherine, Lombardia, Veneto, Umbria ed Emilia Romagna. Al Sud no, a Napoli è tutto tranquillo” ha detto Sossio alle giovani Paola di Benedetto ed Asia Valente incuriosite. In un altro momento, il concorrente napoletano, ha poi discusso con i suoi coinquilini maschi: l’argomento era il calcio. Il compagno di Ursula Bennardo ha reso noti i punti in classifica del Benevento, squadra che gioca nel campionato italiano di Serie B. “Ci va in Serie A” ha rivelato. Dopo queste parole il napoletano è stato richiamato dalla redazione del Grande Fratello VIP: Fanpage rivela che il concorrente avrebbe discusso con gli autori nel magazzino per l’accaduto. Gli hanno ricordato le regole del gioco. La regia inoltre ha censurato Sossio per evitare che il pubblico scoprisse le sue dichiarazioni ma chi seguiva la diretta della casa aveva già registrato quanto detto.