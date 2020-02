Grande Fratello Vip, parla il marito di Fernanda Lessa di un retroscena accaduto tra la moglie e Fabio Testi che lo ha molto commosso

Una delle protagoniste indiscusse di questa quarta edizione del Grande Fratello

Vip è certamente Fernanda Lessa, che nel corso delle settimane si sta mettendo a nudo, elaborando i propri mostri e mostrando il suo carattere fragile, ma al contempo coraggioso. Di origini brasiliane, la donna, modella e DJ, ha attraversato un periodo decisamente difficile della sua vita, in cui i problemi con l’alcool l’hanno quasi inghiottita. Fortunatamente ha potuto contare sull’aiuto prezioso di un uomo che l’ha sostenuta e l’ha aiutata a combattere contro i suoi mostri più intimi. La sua avventura al Grande Fratello Vip, non è stata priva di intoppi, basti pensare a tutti i litigi e agli screzi che si sono creati con Antonella Elia, sin dai primi istanti. Attualmente le due pare abbiano seppellito l’ascia di guerra, anche se ogni tanto si punzecchiano ancora. Proprio in merito al suo percorso all’interno della casa, il marito ha voluto spendere alcune parole, su un retroscena che lo ha particolarmente toccato, accaduto tra la moglie e Fabio Testi. Vediamo quindi insieme l’uomo cos’ha dichiarato a Chi…

Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa, si è lasciato andare ad una lunga intervista al settimanale Chi, in cui ha svelato un retroscena sul percorso che la moglie sta affrontando nella casa del Grande Fratello Vip, che lo ha molto toccato. In particolare, uno scambio di gesti apparentemente insignificante, ha emozionato e commosso molto il marito della modella Brasiliana, che ci ha tenuto ad esprimere tutto il suo amore nei confronti della donna. In particolare ha dichiarato: “C’è una scena che non scorderò mai. Lei che brinda con tutti, poi prende il bicchiere e versa il vino in quello di Fabio Testi. Ho pianto perché nella mia testa risuonavano tutte le sue promesse, quelle che ha fatto in famiglia, quelle che la tengono lontana dal baratro. Tifo e prego ogni giorno affinché non ricaschi nell’errore, nel dolore che ci ha fatto male, tanto male…

Il momento più difficile è stato quando eravamo nella fase della disintossicazione, ma di nascosto non riusciva a smettere e viveva in un mare di bugie. Adesso, grazie anche a questa esperienza, grazie al GF Vip, ha costruito un muro di autostima fortissimo che riesce a tenerla in equilibrio. A parole non è facile da spiegare. Ma il dolore noi lo ricordiamo tutto”.