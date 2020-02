Il Cacciatore 2, anticipazioni del 26 febbraio: scopriamo insieme le trame del terzo e quarto episodio, in onda da stasera alle 21.20 su Rai 2

La serie tv di successo ‘Il Cacciatore‘, è arrivata alla sua seconda edizione, conquistando come aveva già fatto in passato il favore del pubblico. La serie tv sta facendo appassionare ed emozionare il pubblico, con le vicende tratte dalla storia vera della caccia ai fratelli Brusca. E tutto ciò che è ruotato intorno alle stragi di Capaci e D’Amelio, in cui persero la vita i magistrati Falcone e Borsellino. Nelle scorse puntate abbiamo assistito alla caccia ai Fratelli Brusca da parte di Saverio Barone, che all’inizio degli anni ’90 diventa uno dei volti più in vista nella lotta contro la criminalità organizzata. Il PM riceve informazioni di notevole importanza, da un informatore anonimo, sul possibile luogo in cui dovrebbero trovarsi i Fratelli Brusca. Seguendo le informazioni arrivano ad una villa in cui effettivamente si trova uno dei boss, insieme alla famiglia. Nel frattempo il fratello minore lo pugnala alle spalle, decidendo di prendere in mano tutti gli affari dell’organizzazione, lasciando il fratello solo a se stesso. Ma adesso scopriamo le anticipazioni di queste nuove due puntate…

Il Cacciatore 2, anticipazioni 26 febbraio: trama terza e quarta puntata

Terza puntata – Venti di Febbraio: Le vicende intorno ai fratelli Brusca iniziano a prendere una piega decisamente inaspettata, questo perché Saverio riesce a mettere nel mirino l’uomo più fidato di cui dispongono i fratelli: Giuseppe Monticciolo. L’uomo chiamato anche il Tedesco, è il mafioso che ha costruito la prigione di Giambascio. Gli uomini di Saverio marcano stretto Monticciolo, nella speranza che li conduca dritti dritti al suo boss. Saverio purtroppo non è l’unico interessato ad arrivare a Brusca, sulle sue tracce, infatti, ci sono anche Bernardo Provenzano e Pietro Aglieri, che si mettono in contatto con il boss, intimandogli di mettere fine alla sua linea di violenza. Giovanni Brusca è ancor più solo ora che il fratello lo ha pugnalato alle spalle e ha iniziato a provare dei sentimenti per una vicina, Maria, che ignora la sua reale identità.

Quarta puntata – Terra Bruciata: Saverio cerca di stanare Brusca mettendo in atto un piano frutto di anni e anni di indagini, compiendo l’arresto di centinaia di uomini sul suo territorio. Poi lo sfida apertamente, mettendo a rischio se stesso, la sua famiglia, i colleghi e gli uomini della scorta. All’appello di Saverio Brusca risponde con altra violenza, cercando l’aiuto con Provenzano e Aglieri, che però hanno inserbo per lui altri piani.