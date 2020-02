Karina Cascella infiamma Instagram con l’ultimo scatto apparso su Instagram: la zip si apre troppo, lo spacco diventa vertiginoso.

È una delle influencer più amate e seguite sui social, ma tutti ricorderanno i suoi primi passi in tv nello studio di Uomini e Donne. Parliamo di lei, la bellissima Karina Cascella, che nella famosa trasmissione di Maria De Filippi era una delle opinioniste. Oggi, Karina continua ad apparire in tv, come ospite fissa dei programmi di Barbara D’Urso. Ma oltre che attraverso il piccolo schermo, la splendida napoletana si tiene in contatto con i suoi fan anche sui social. In particolare su Instagram, dove il suo profilo conta un milione di followers. Followers che, giorno dopo giorno, invadono i post di Karina con likes e commenti. È quello che è accaduto anche con l’ultimo scatto pubblicato dalla Cascella. Uno scatto in cui l’influencer si trova seduta, con un look total black. Ma la zip della gonna sale un po’ troppo…lo spacco infiamma il web. Diamo un’occhiata.

Karina Cascella, look ‘bollente’: lo spacco fa impazzire i followers

Karina Cascella è una delle opinioniste più amate della tv. Schietta e senza peli sulla lingua, la napoletana è ospite fissa nei salotti della D’Urso. Ma non è solo in tv che Karina si lascia ammirare. Su Instagram, la Cascella può contare su una vera e propria schiera di fan, che poco fa sono rimasti incantati dalla foto pubblicata dalla loro beniamina. Una foto in cui il grande ‘protagonista’ è stato lo spacco della gonna. La zip si apre troppo, e lo spacco diventa vertiginoso. Ecco lo scatto che non è passato inosservato:

Eh si, ve lo avevamo detto: lo spacco della gonna indossata da Karina ha fatto impazzire i fan, che non hanno perso tempo a commentare il post della bella opinionista. Boom di likes e complimenti, come sempre accade quando si tratta della Cascella. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!