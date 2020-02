Ornella Muti, grave lutto per l’attrice: il saluto commosso della figlia

Un grave lutto ha colpito nelle ultime ore l’attrice Ornella Muti: la figlia ha pubblicato l’ultimo saluto con un post molto commovente

Sono giorni tristi per Ornella Muti: l’attrice nelle ultime ore è stata colpita da un grave lutto. Un momento delicato per lei e per tutta la famiglia. Ricordiamo che l’attrice si è sposata due volte: la prima con Alessio Orano (1975-1981) e la seconda con Federico Fachinetti (1988-1996). La donna ha avuto tre figli: Naike Rivelli, Carolina e Andrea. Ornella ha anche due nipoti: Akash, figlio di Naike, e Alessandro, figlio di Carolina. La Muti avrà sicuramente tutto il calore della famiglia attorno per cercare di superare questo momento così difficile.

Grave lutto per Ornella Muti

Momento difficile e triste per la Muti: l’attrice nei giorni scorsi ha dovuto salutare per l’ultima volta il genero Andrea Longhi. L’uomo, sposato con Carolina Fachinetti, figlia della Muti, ha lottato a lungo con un cancro al cervello, ma dopo tre anni ha deposto le armi. Andrea si è spento qualche giorno fa e la notizia è stata annunciata sui social da Carolina con un post molto commovente. La donna, mamma di due figli, Alessandro e Giulia, ha salutato per l’ultima volta il marito. Carolina ha ricordato il suo uomo con parole toccanti: “Troppo poco tempo insieme, ma intenso. Mi fa male il cuore. Guardo i tuoi bambini e vedo i tuoi occhi che mi rispecchiano […] Ma tu… l’Amore vero, quello con la A maiuscola. Ti amo tutto il resto è superfluo. Sei la mia vita, ti ho amato dal primo momento che sei entrato nel mio negozio, ti amo oggi più che mai e ti amerò per sempre“.

Un post che sicuramente avrà emozionato amici e parenti che conoscevano Andrea Longhi. Un post che avrà emozionato anche Ornella, che in questo momento dovrà cercare di stare vicino alla figlia.