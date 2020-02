Arriva la verità sulla presunta lite avvenuta dietro le quinte tra i due conduttori al timone di Avanti un altro, Paolo Bonolis e Luca Laurenti: è rottura tra i due conduttori? Ecco tutto ciò che c’è da sapere!

Spesso si accendono e spengono voci che riguardano una presunta rottura tra i due grandi amici e famosi volti televisivi, Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il loro sodalizio artistico è nato ad inizio anni ’90 ed i due sono grandi amici. Qualcosa però sembra esser andato storto: secondo alcune indiscrezioni lanciate da Dagospia diversi giorni fa i due avrebbero litigato dietro le quinte di Avanti un altro, programma pomeridiano che va in onda su Canale Cinque. Sono entrambi al timone del divertente quiz e proprio negli studi Elios di Roma, durante una registrazione, il loro rapporto si sarebbe incrinato. Finalmente spunta la verità: Fanpage ha appreso da fonti vicine ad uno dei due conduttori cosa è accaduto.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è rottura? Spunta la verità sul loro rapporto

E’ rottura tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti? La risposta è no! Fanpage ha appreso e riportato, dopo aver ascoltato le voci di fonti vicine al conduttore, che il rapporto tra i due non si è per nulla rotto. La loro amicizia è solida e di conseguenza è stata smentita ogni indiscrezione riguardante la separazione tra loro. Il diverbio ci sarà anche stato, scrive il portale, ma la precisazione è che ‘se anche dovesse accadere, dopo mezz’ora tornano quelli di sempre‘. Anche lo storico autore televisivo, Marco Salvati, ha fatto sapere che, quella che gira, è una bufala. “Credo che questa bufala giri da almeno 10 anni” sono le sue parole.

Credo che questa bufala giri da almeno 10 anni. — Marco Salvati (@marcosalvati) February 26, 2020

L’amicizia tra i due conduttori al timone di Avanti un altro dura da più di vent’anni: i loro programmi più famosi sono Tira & Molla, Il gatto e la volpe, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan?.