Quando va in onda la finale del serale di Amici 19? In questo articolo vi sveliamo la data di quando sarà proclamato il vincitore del talent show

Venerdì in prima serata andrà in onda la prima puntata del serale di Amici. Il talent show è giunto alla diciannovesima edizione e risulta essere uno dei più longevi nonché uno dei più famosi della televisione italiana. La conduttrice Maria De Filippi, però, è stata costretta a ridimensionare il programma dopo gli ascolti abbastanza deludenti degli anni passati. Quest’anno ci saranno tantissime novità, a partire dal giorno della messa in onda: il talent show, almeno per il primo mese, andrà in onda il venerdì in prima serata, poi passerà al sabato quando terminerà C’è Posta per Te. La De Filippi, in conferenza stampa, ha dichiarato: “Ci hanno chiesto di anticipare il programma e noi abbiamo accettato“. Il problema sarebbe sorto per via dei palinsesti. Le prime sei puntate saranno dedicate alla gara degli allievi del programma e nella sesta puntata sarà proclamato un vincitore. Le ultime puntate, invece, saranno una ‘grande festa‘, come annunciato dalla conduttrice in conferenza stampa. Alla grande festa parteciperanno anche ex allievi del programma, come Enrico Nigiotti e il ballerino Sebastian. La giuria della diciannovesima edizione del talent show sarà formata da Loredana Bertè, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada. In studio ci sarà anche Tommaso Paradiso, ex leader dei The Giornalisti.

Quando va in onda la finale di Amici 19?

Il vincitore della diciannovesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi sarà proclamato nella sesta puntata. Controllando il calendario, dunque, possiamo anticipare che la finale del programma dovrebbe andare in onda sabato 4 aprile 2020, a meno che non ci siano cambi di programma. Gli allievi che parteciperanno al serale del talent show sono: Nyv, Giulia, Gaia, Francesco, Jacopo e Martina per la categoria canto; Valentin, Nicolai, Javier e Talisa per la categoria ballo. Solo uno sarà proclamato vincitore della diciannovesima edizione del talent show. Al momento le favorite per la categoria canto sono Gaia e Nyv, leggermente più distaccata Giulia. Per la categoria ballo, invece, il favorito è Javier. Nella prima puntata del talent show ci sarà subito una doppia eliminazione.

Gli ospiti della prima puntata saranno: Ghali, Alessandra Amoroso, Emma, Ermal Meta, Elisa, J-Ax, Luciana Litizzetto e alcuni rappresentanti delle Sardine. La Litizzetto sarà in collegamento telefonico e potrà intervenire quando vorrà. La De Filippi ha confessato di aver preso spunto da Amadeus e Fiorello. Con grande probabilità il siparietto del telefono sarà riproposto anche nelle prossime puntate.