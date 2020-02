Sara Croce ha parlato della relazione avuta con Andrea Damante, l’ex tronista di Uomini e Donne, nella puntata di ‘Rivelo’. Ecco le sue parole.

Sara Croce è la modella originaria di Garlasco, conosciuta da tutti per aver preso parte a Miss Italia nel 2017 ma anche per essere stata la Madre Natura in Ciao Darwin 8. Il suo nome è stato al centro del gossip ultimamente dopo esser stato accostato più volte ad Andrea Damante, l’ex tronista e fidanzato storico di Giulia De Lellis. La 21enne ed il ‘Dama’ hanno avuto una relazione durante le vacanze estive. Ospite di ‘Rivelo’, programma basato su interviste a personaggi famosi con al timone Lorella Boccia, Sara ha svelato alcuni retroscena riguardo la sua love story con l’ex famoso volto di Uomini e Donne ed ha detto qualcosa anche su Giulia De Lellis. Ecco le sue parole.

Rivelo, Sara Croce su Damante: “Ci ha provato la prima sera”, poi la stoccata alla De Lellis

Sara Croce è stata ospite di Rivelo, programma di Lorella Boccia: la giovanissima ex Miss Italia 2017 ed ex Madre Natura di Ciao Darwin ha raccontato alla conduttrice dettagli riguardanti la sua love story con Andrea Damante. I due hanno fatto chiacchierare molto nelle scorse vacanze estive. “Lui suonava in discoteca, sono andata in console ed abbiamo trascorso una bella serata. Lui ci ha provato ma io ho detto no, ero ancora un po’ in subbuglio per il mio ex”: la Croce racconta così la prima volta che ha visto Andrea. Ha poi proseguito svelando cosa è successo la seconda volta che si sono visti: “Abbiamo fatto un weekend al mare ed è scappato un bacio. Poi siamo andati ad Ibiza. Io sono andata a Los Angeles ed al mio ritorno lui mi ha detto ‘abbiamo due vite diverse'”. Sara ha sottolineato poi che non era innamorata e per questo motivo sono rimasti in ottimi rapporti. Su Giulia De Lellis la giovane di Garlasco ha affermato: “E’ arrivata a fare un business esagerato, sa come muoversi, sa pubblicizzare se stessa e con la storia delle corna ha fatto parlare di sé ancora di più. Io non farei mai un libro sul mio ex che mi ha tradita“.