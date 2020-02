Selvaggia Roma infiamma Instagram: shorts minuscoli, l’inquadratura dal basso mostra davvero troppo e manda in visibilio i fan dell’ex protagonista di Temptation Island.

Selvaggia Roma è diventata ormai un’influencer di successo e il suo profilo Instagram conta ben 957mila followers. Sempre attivissima sui social, la giovane è diventata famosa per la sua partecipazione a Temptation Island e per la sua storia con Francesco Chiofalo, che è finita già da tempo, ma ha portato diversi strascichi dietro di sé. I due ancora oggi si mandano ‘frecciatine’ reciproche e i loro rapporti sono tutt’altro che sereni. Selvaggia, intanto, continua per la sua strada e il successo non le manca. Sempre molto attiva su Instagram, fa spesso impazzire i fan con le sue foto da urlo, in cui mette in evidenza il suo fisico mozzafiato. Lo ha fatto anche poco fa, con uno scatto davvero da capogiro. Nella foto in questione, infatti, Selvaggia indossa degli shorts minuscoli. Ma non è tutto. Il fotografo la inquadra dal basso e mostra qualcosa di ‘troppo’. Vediamo insieme l’immagine!

Selvaggia Roma super su Instagram: shorts minuscoli, l’inquadratura dal basso rende la foto ‘bollente’

Selvaggia Roma sa sempre come far impazzire i suoi fan. L’ex protagonista di Temptation Island è sempre molto presente sui social e condivide con i suoi followers tutta la sua vita quotidiana, e spesso li fa impazzire con le foto ‘bollenti’ che pubblica su Instagram. Poco fa, ad esempio, sul suo profilo è apparso uno scatto a dir poco da capogiro. Nella foto Selvaggia viene inquadrata da dietro mentre si guarda allo specchio, per cui il suo viso si vede riflesso nel vetro e in primo piano c’è tutto il suo lato B.

Selvaggia indossa una tutina con degli shorts minuscoli, che mette in evidenza le sue gambe da urlo. Ma non è tutto. L’inquadratura dal basso mostra davvero ‘troppo’, facendo impazzire i fan. Avete visto anche voi?