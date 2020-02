Serale Amici 19, un’allieva non sta bene: ci sarà il primo abbandono?

Un’allieva del talent show Amici 19 non sta bene, a rischio la prima puntata del serale: ci sarà il primo abbandono nel programma?

Venerdì sera andrà in onda la prima puntata del serale di Amici. Il talent show condotto da Maria De Filippi è giunto alla diciannovesima edizione. Negli anni passati hanno trionfato giovani cantanti e ballerini che poi si sono affermati in Italia e all’estero: da Irama ad Andreas Muller, fino ad Alberto Urso. Anche quest’anno ai nastri di partenza si presenteranno dieci allievi che hanno superato la fase della scuola e solo uno riuscirà a trionfare. I dieci allievi della diciannovesima edizione del talent show sono: Nyv, Giulia, Gaia, Francesco, Jacopo e Martina per la categoria canto; Valentin, Nicolai, Javier e Talisa per la categoria ballo. Nella prima puntata ci sarà subito una doppia eliminazione. Il vincitore della diciannovesima edizione sarà proclamato nella sesta puntata del talent show.

Serale Amici 19, un’allieva a rischio abbandono?

Gli allievi del talent show Amici si preparano per la prima puntata dell’attesissimo serale. La puntata andrà in onda venerdì 28 febbraio, in prima serata e su Canale 5. Nella prima puntata, come annunciato dalla pagina ufficiale del programma, ci sarà subito una doppia eliminazione. Gli allievi, dunque, sono tutti a rischio. Per due di loro l’avventura potrebbe già finire. È stata una settimana particolare soprattutto per un’allieva, Talisa. La ballerina, dopo la gioia per aver ricevuto la maglia del serale, ha subito un duro infortunio. La ragazza non è riuscita ad allenarsi e sicuramente non sarà al cento per cento per la prima puntata. Nel daytime andato in onda oggi su Real Time, alla ballerina è arrivato un messaggio della conduttrice Maria De Filippi. Quest’ultima le ha comunicato che dovrà restare a riposo per un po’ e non dovrà assolutamente forzare il suo fisico. La ballerina ha accolto in lacrime la comunicazione della De Filippi. Talisa sta soffrendo sia fisicamente che mentalmente. L’idea di non potersi esibire durante la prima puntata la logora. Se l’infortunio della ballerina dovesse essere più serio, la ragazza potrebbe essere addirittura costretta a lasciare il programma.

Quello di Talisa sarebbe il primo abbandono di questa diciannovesima edizione del serale, mentre sarebbe il secondo di tutta l’edizione, dato che un altro ballerino, Federico, ha dovuto rinunciare all’esame per ottenere la maglia del serale. Ovviamente speriamo che l’infortunio possa rivelarsi leggero e che non possa ostacolare in alcun modo il rendimento della giovane ballerina. Talisa è l’unica rappresentante femminile nella categoria ballo. Gli altri ballerini, infatti, sono: Valentin, Javier e Nicolai.