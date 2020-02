Alice Campello ed Alvaro Morata , arriva la notizia tanto attesa: a dare l’annuncio a sorpresa è la giovane donna sul suo canale social ufficiale.

La coppia formata da Alice Campello ed Alvaro Morata, ammettiamolo, è una di quelle classiche dove si intravede ad occhio nudo l’amore che li lega da anni. Seppur giovanissimi, i due ragazzi si amano davvero alla follia. E, con i loro due splendidi figli Alessandro e Leonardo, formano la classica famiglia perfetta. Eppure, sembrerebbe che, molto presto, non saranno affatto da soli. Perché, stando a quanto annunciato dall’influnecer veneziana sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che sia in arrivo un nuovo bebè. Ebbene si. È proprio questa la splendida notizia che, pochissime ore fa, Alice ha voluto dare ai suoi followers condividendo, tra l’altro, un emozionante e delizioso quadretto familiare. Ecco tutti i dettagli.

Alvaro Morata ed Alice Campello di nuovo genitori: l’annuncio a sorpresa

Sono convolati a nozze nel 2016, Alvaro Morata ed Alice Campello. E, dopo qualche anno, sono diventati genitori di due splendidi gemelli. Alessandro e Leonardo, da quasi due anni, rendono la vita dei due piccioncini davvero fantastica. Lo testimoniano, non a caso, le numerose foto che l’influencer veneziana è solita condividere sul suo canale social ufficiale. Eppure, stando a questo fantastico annuncio a sorpresa dato dalla giovane su Instagram, sembrerebbe che, molto presto, ci sia un nuovo bebè da accudire. Ebbene si. La famiglia Morata si allarga. E a rivelarlo, come dicevamo, è stata la fashion blogger.

Con un delizioso quadretto famigliare, la giovanissima influencer ha informato i suoi followers di essere incinta per la seconda volta. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente immaginare. Che, com’è giusto che sia, non soltanto rende felici i futuri genitori del bebè, ma anche tutti i loro fan. In un batter baleno, infatti, il post social è stato preso d’assalto dai sostenitori della coppia. Che, appena appresa la notizia, non hanno perso occasione di mostrare la loro felicità per la lieta novella.

