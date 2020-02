Qualche ora fa, Aurora Ramazzotti è stata la protagonista di un’amara confessione sul suo profilo Instagram ufficiale: cosa è successo alla giovane ragazza.

Sul suo canale social ufficiale, Aurora Ramazzotti vanta di un seguito davvero clamoroso. È proprio per questo motivo che non perde mai occasione di poter condividere, con i suoi numerosi ed accaniti sostenitori, tutto ciò che le accade durante il giorno. Non soltanto è, spesso e volentieri, protagonista di incredibili ed inaspettati botta e risposta con i suoi followers, ma anche di sorprendenti racconti su tutto ciò che la riguarda. Lo ha fatto, ad esempio, qualche giorno fa. Quando, ascoltando una commovente canzone di suo padre Eros, la giovane ha condiviso questo momento, non nascondendo assolutamente la sua commozione. E lo ha ripetuto qualche ora fa. Quando, sul suo profilo social ufficiale, è stata la protagonista di un’amara confessione. Che cosa le sarà mai successo? Nulla di grave, ma vediamo molto più da vicino tutti i dettagli.

Aurora Ramazzotti, amara confessione social: cosa le è successo

È una tipa particolarmente sportiva, Aurora Ramazzotti. Non ci riferiamo soltanto alla sua abitudine di praticare sport, ma anche al suo abbigliamento ‘casual’. Stando a quanto trapelato dalla sue ultime parole su Instagram, sembrerebbe che la giovane ragazza prediliga degli indumenti più sportivi, anziché il classico outfit gonna e tacchi. Tuttavia, per questa giornata, Aurora ha deciso di fare uno strappo alla regole. E di indossare, perciò, delle fantastiche scarpe con il tacco. ‘Mi sono data alla femminilità. Non so quanto durerà questa cosa. Per ora, non mi fanno ancora male i piedi, ma ci risentiamo a fine giornata’, così inizia a raccontare la giovane Ramazzotti la sua scelta di indossare i tacchi. Ben presto, però, l’amara confessione. Perché, sbrigate tutte le sue commissioni, Aurora ha iniziato ad avvertire un leggero fastidio ai suoi piedi. Fastidio che, chi è donna può capirlo, procurano proprio i tacchi alti.

‘Aggiornamento delle 16 – continua Aurora Ramazzotti sul suo canale social ufficiale – inizio a trascinare i piedi, iniziano a farmi male’. Per poi fare una riflessione su tutte quelle donne che, dalle otto del mattino alle otto di sera, sono abituate a camminare su tacchi a spillo alti 20 centimetri senza avvertire un minimo di dolore e/o di fastidio. ‘Io non duro neanche tre ore. Mi devo arrendere che sono un maschiaccio. E ai tacchi non mi ci abituerò mai’, conclude la giovane figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti il suo racconto social. Forza donne, mostrate tutta la vostra vicinanza alla ragazza.