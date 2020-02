Aurora Ramazzotti dal dottore: “Il ginecologo risparmiacelo”, commenti scatenati su Instagram e l’imperdibile botta e risposta con un fan.

Aurora Ramazzotti è sempre molto attiva su Instagram, dove condivide praticamente tutto quello che le succede. La giovane conduttrice, che sta pian piano affermandosi nel mondo dello spettacolo e sta conquistando un posto nel cuore del pubblico, è sempre solare e allegra e in questo ricorda molto sua madre Michelle Hunziker. Il suo carattere vulcanico piace alla gente, che la segue anche per questo. Sul suo profilo Instagram, infatti, ci sono tanti imperdibili siparietti con i suoi familiari, ma anche con i suoi amici più cari e a volte anche con il fidanzato Goffredo Cerza, del quale è innamoratissima. Talvolta Aurora si mostra anche più ‘seria’ e malinconica, ma sa sempre regalare un sorriso a chi la segue. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato su Instagram uno scatto mentre era dal dottore e ha scatenato i commenti dei fan, dando vita a un imperdibile botta e risposta con uno di loro: scopriamo insieme cos’è successo.

Aurora Ramazzotti, l’imperdibile botta e risposta con un fan mentre è dal dottore. “Il ginecologo risparmiacelo”

Aurora Ramazzotti usa moltissimo i social per ‘dialogare’ con i suoi fan, rispondere alle loro domande e mostrare loro quello che fa quotidianamente. Anche le cose più ‘intime’, come una visita dal dottore. L’ultimo post che ha pubblicato su Instagram, infatti, la vede intenta a fare visita dentistica. La giovane conduttrice ha pubblicato uno scatto in cui si vede in primo piano il suo viso con la bocca spalancata e il medico che con dei ferri controlla i denti. La foto è davvero ‘originale’, così come la posa di Aurora, tanto che lei nella didascalia ha ironicamente scritto: “Foto profilo 2020”, sottolineando proprio la particolarità dello scatto.

Inutile dire che lo scatto ha avuto un grande successo su Instagram, scatenando like e commenti da parte dei fan di Aurora, che hanno risposto all’immagine con commenti perlopiù ironici. Uno in particolare ha colpito la giovane conduttrice, che ha risposto in modo altrettanto simpatico, dando vita a un imperdibile siparietto.

“Il ginecologo magari risparmiacelo”, ha scritto l’utente in questione. A questo punto Aurora non ha perso occasione di sfoderare la sua simpatia e ha risposto per le rime: “Pensavo proprio di fare una diretta alla prossima visita”, ha detto, dimostrando ancora una volta di essere molto autoironica e di saper sempre stare al gioco senza problemi.