Durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso è stata la protagonista di una clamorosa gaffe in diretta televisiva: cos’è successo.

Anche giovedì 27 Febbraio è andata in onda una nuova ed imperdibile puntata di Pomeriggio Cinque. Giunta quasi a fine settimana, Barbara D’Urso è stata al timone di un appuntamento del suo show più che incredibile. Durante la quale, come è solita fare, non ha soltanto affrontato il delicato argomento del Coronavirus. Non perdendo occasione, com’è giusto che sia, di aggiornare costantemente tutti i suoi sostenitori delle ultime novità. Ma non solo. Come consueto, la padrona di casa ha parlato anche di argomenti decisamente più ‘leggeri’. Ospiti in studio i maggiori protagonisti de La Pupa e il Secchione, la padrona di casa è stata la protagonista di una clamorosa gaffe in diretta televisiva. Mentre parlava, infatti, con una delle pupe, la campana è incappata in un piccolo errore geografico. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Barbara D’Urso, la gaffe in diretta a Pomeriggio Cinque: cos’è successo

Come dicevamo precedentemente quindi, durante la puntata di giovedì 26 Febbraio di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso è stata la protagonista di una clamorosa gaffe in diretta televisiva. Mentre era intenta ad ‘interrogare’ diverse protagonista de La Pupa e il Secchione su domande di cultura generale, la conduttrice campana è incappata in un piccolo errore geografico. Il momento, ammettiamolo, è stato davvero imperdibile. Anche perché la bella padrona di casa, appena resasi conto della gaffe, si è immediatamente corretta. Senza, però, mancare di prendersi in giro. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo?

‘Qual è il capoluogo della Calabria’, chiede Barbara D’Urso alla bellissima pupa. La ragazza dapprima risponde Crotone, poi si corregge e dice: ‘Catanzaro’. Immediata è stata la reazione della padrona di casa. Che, convinta che quella non fosse affatto la risposta esatta, ha esclamato: ‘Ma non è Catanzaro, è Reggio Calabria’. Invece no, cara Barbara. Il capoluogo della provincia calabrese è proprio la seconda risposta che la giovanissima pupa ha dato. Insomma, una gaffe vera e propria, c’è da ammetterlo. Che, com’è giusto che sia, non soltanto non è passata assolutamente inosservata, ma ha scatenato l’immediata ilarità dello studio.

La lite con Vittorio Sgarbi a Live: le conseguenze

Nel corso della puntata di domenica 23 Febbraio di Live-Non è la D’Urso, si è verificata una furiosa lite in studio tra la padrona di casa e Vittorio Sgarbi. Ma non solo. Stando ad un fuorionda trasmesso da Striscia la Notizia, sembrerebbe che, durante la pubblicità, la conduttrice abbia litigato anche con uno degli addetti a dietro le quinte perché non affatto d’accordo della reazione della D’Urso in diretta televisiva.